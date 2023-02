Vigilia contro la Ternana, Pecchia: "Le parole di Gigi siano da stimolo per costruire una mentalità vincente"

Sembra esserci un vento nuovo in casa Parma dopo la vittoria contro il Genoa. Fabio Pecchia, che per la verità non ha perso mai il sorriso, invita a non guardare la classifica e a rimandare i conti a quando sarà, eventualmente: "Il clima è veramente positivo - ha detto l'allenatore in conferenza stampa - la prestazione contro il Genoa è stata fatta con grande determinazione e grande voglia. Costruire una mentalità vincente, sulla quale si lavora da inizio anno, richiede tempo. E per me bisogna riproporre la stessa determinazione, lo stesso atteggiamento visto sabato. Per me creare mentalità vincente significa vincere la partita in maniera importante, mettersela da parte e riproporre quello che hai fatto la settimana prima. La classifica per ora ha un valore relativo, cambiano gli scenari e senza il mercato non c'è più niente da pensare se non al campo. Pensiamo anche a quello che è successo all'andata, deve essere un esame di valore. Il discorso di Gigi? Lui è un riferimento importante per noi, siamo tutti nella stessa direzione nel voler creare una mentalità vincente. Noi, lo staff, quelli più vecchi che devono dare un qualcosa in più perché i giovani hanno bisogno di tempo. Abbiamo una rosa definita, tutti si devono sentire responsabili. Al di là del minuto e di quelli che giocano, domenica sono stati importanti gli inserimenti di tutti. Ognuno per le caratteristiche che ha, chiaramente, deve stare dentro. Domani anche Cobbaut verrà con noi, ha fatto la prima settimana di lavoro. Non è pronto per giocare, chiaramente, ma è da troppo tempo che è fuori, deve prendere subito il ritmo. Quello che faremo è figlio di quello che abbiamo fatto fino a ora. Le nostre vittorie, le nostre sconfitte ce le portiamo dietro, ci serviranno fino alla fine. L'unico che non parte per Terni è Ansaldi, tutto il gruppo è a disposizione. È tutto sotto controllo e non vogliamo rischiare niente. Chiaramente lui e Mihaila, la cosa più brutta della gara di domenica. La Ternana è cambiata, ma bisogna ricordarsi che domani affrontiamo una squadra totalmente diversa, per atteggiamento e modo di stare in campo. La partita dell'andata ha lasciato grande rabbia per come si è sviluppata. L'avevamo approcciata in maniera egregia, poi ci è sfuggita di mano. Inglese e Charpentier? Migliora la loro condizione, la tenuta. Stanno bene e soprattutto Gabriel sta trovando continuità".