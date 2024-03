Ternana-Parma LE ULTIME | Torna Estevez in mediana, chance per Partipilo

Recuperato Sohm, con Estevez che torna dalla squalifica, Fabio Pecchia vede la mediana del Parma più attrezzata in vista della gara di domani a Terni. Contro Breda e compagnia servirà ripartire, in maniera convinta. Per dare un messaggio a se stessi prima e alle inseguitrici che - evidentemente - sentono di poter vivere in scia dei crociati. Dopo il doppio pareggio contro Como e Cosenza, il Parma non può permettersi di non fare il pieno contro una Ternana che, però, vive un buon periodo di forma. Ha battuto il Palermo e sa come si fanno gli sgambetti alle grandi.

Servirà la vecchia mentalità di una squadra attenta e dinamica, rapida nell'azione e nel pensiero. Davanti a Chichizola, la linea a quattro dovrebbe essere composta da Delprato a destra, Osorio con Circati in mezzo e Coulibaly a sinistra. Non è da escludere un impiego del capitano al posto di Osorio, viste le prestazioni poco convincenti del venezuelano al centro della difesa. Se così fosse, ci sarebbe posto anche per Di Chiara, con Coulibaly che transiterebbe a destra. A centrocampo, Hernani ritrova la compagnia preziosa di Estevez. Davanti potrebbe scattare il turno di Colak, che aspetta una maglia da titolare per provare a mettersi in condizione di aiutare il Parma.

PROBABILI FORMAZIONI

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Prereiro, Raimondo. All: Breda

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Benedyczak, Partipilo; Colak. All: Percchia