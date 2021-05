Torino-Parma LE ULTIME | Dubbio Bruno Alves, torna Sepe in porta?

Chiudere con dignità, guardare al futuro, lanciare calciatori funzionali al progetto. Questi gli obiettivi del Parma, che ha bisogno di dare un segnale al suo campionato anonimo. Con poco senso, tanti rimpianti e soprattutto pieno di occasioni perse. Nella sfida dell'Olimpico Grande Torino, D'Aversa si appiglia ai pochi reduci.

Ritrova Gagliolo e Kucka, ma ha gli uomini contati davanti, dove sono concentrati i problemi più grandi a livello numerico. Pochi disponibili, scelte obbligate: bisogna adattare, come spesso è accaduto, giocatori non di ruolo. E allora nel tridente è favorito Kucka, assieme a Cornelius e Gervinho.

A centrocampo probabile un turno di riposo per Kurtic, in difficoltà nella sfida contro il Crotone. Ci sarà spazio per Hernani, a sinistra, con Grassi a destra e Brugman in regia. Difesa da studiare. D'Aversa è indeciso se dare spazio ai 'giovani' o riabilitare i 'vecchi'. Bruno Alves, messo fuori più per strategia societaria che scelta tecnica, è in dubbio, mentre Laurini è favorito su Busi. Nonostante la brutta prova contro il Crotone, D'Aversa pare ancora intenzionato a puntare su Dierckx, con Valenti non convocato, potrebbe toccare al belga. Occhio a un possibile avvicendamento tra Colombi e Sepe in porta, Sepe stesso che potrebbe finire a difendere la porta del Torino nella prossima stagione.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All: Nicola

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Dierckx, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka, Cornelius, Gervinho. All: D'Aversa