Tra il nuovo MDSport e le cessioni: si riflette su Bigon, Valenti piace all'Independiente

Non è ancora entrato nel vivo il mercato del Parma. A Fabio Pecchia è stato detto che prima di attingere dalla finestra estiva, bisognerà cedere qualche cartellino pesante. Tagliare i rami secchi per poter far rifiorire un Parma caduto veritcalmente in basso - tra una retrocessione in B e un dodicesimo posto tra i cadetti - in questi due anni a stelle e strisce. Intanto la rivoluzione americana, a proposito di stelle e strisce, continua: è ufficiale l'arrivo di Mattia Notari (fratello di Massimilano promosso a braccio destro del direttore sportivo Mauro Pederzoli dopo le dimissioni di Javier Ribalta) come Responsabile del Settore Giovanile, come anticipato.

Il prossimo passo di Kyle Krause sarà quello di ingaggiare un responsabile dell'Area Tecnica, una figura di coordinamento tra tutte le aree: il profilo più accreditato sembra essere quello di Riccardo Bigon. L'ex dirigente del Bologna ha ancora un altro anno di contratto con i felsinei, ha incontrato un paio di volte KK e il suo entourage, ha gettato le basi per trovare un accordo con il club dando la precedenza al Parma e aspettando di essere informato, in un senso o nell'altro, sul da farsi. I tempi biblici di Krause, convinto ancora dopo due anni a capo del club di gestire una normale azienda più che una squadra di calcio immersa in un microcosmo che vive di regole tutte sue, fanno vivere nell'incertezza tutta l'area tecnica affidata a Mauro Pederzoli. Nel vuoto di potere creato dalle dimissioni di Ribalta, il bastone del comando è nelle mani del dirigente bresciano, impegnato a trovare soluzioni per acquistare calciatori funzionali al progetto di Pecchia e, nello stesso tempo, piazzare gli esuberi.

E tra questi ci sono sicuramente Lautaro Valenti e Simon Sohm, calciatori simbolo delle difficoltà del Parma negli ultimi due anni, fatti di continue scelte sbagliate sul campo e - a sentire il presidente - anche fuori dal campo. "L'errore è stato semmai affidare compiti a gente che si è dimostrata non adatta a svolgerli", ha detto il numero uno crociato in conferenza la scorsa settimana scaricando la colpa sui 'dipendenti'. Ma in venti mesi si sono avvicendati 5 allenatori, tre responsabili dell'area tecnica (contando anche quello che verrà) un paio di amministratori delegati e tanti calciatori. Forse chi ha scelto i dirigenti non ha sempre scelto bene... . Tornando ai calciatori, sono molti quelli che non rientrano nei piani di Fabio Pecchia. Oltre ai cavalli di ritorno come Pezzella, Grassi, Brugman su tutti, ci sono come detto Valenti e Sohm.

Quest'ultimo, pupillo del presidente, dovrebbe partire in prestito. Su di lui c'è qualche squadra di Serie B interessata. Ma non è arrivato nessun affondo deciso. C'è tempo. Sul difensore argentino invece si è fatto vivo l'Independiente di Avellaneda. Una storia complicata, quella di Valenti con il Parma. Valenti, acquistato per 10 milioni dal Lanus, non ha mai inciso e si è fatto notare più per qualche comportamento sopra le righe fuori in allenamento, fuori dal campo e sui social che in campo. Ha messo insieme 14 presenze in due anni, rivelandosi un autentico flop della politica del nuovo corso iniziata nel settembre 2020. Sul calciatore c'erano diverse aspettative, magari l'area di casa lo riconsegnerà al calcio che conta in un altro modo. Così è poco utile alla causa.