Tre nomi per il dopo Faggiano: ecco chi è in vantaggio

Ci sono tre piste per il dopo Faggiano. Il Parma sta lavorando per preparare la strada al nuovo direttore sportivo. E’ una lotta a tre tra Dario Baccin, Marcello Carli e Federico Cherubini, uno dei più bravi e preziosi collaboratori di Fabio Paratici. Sarebbe questa la pista più calda per il Parma, che sta battendo contemporaneamente anche le altre due. Con Alessandro Lucarelli punto di riferimento per chiunque dovesse arrivare. Salvo sorprese, uno dei tre dovrebbe essere il direttore sportivo entro il fine settimana.

Ma andiamo con ordine: con Dario Baccin, principale collaboratore di Ausilio, c'è stato più di un contatto. Buone le impressioni, si tratta di un direttorl vice direttore sportivo dell’Inter ha avuto già un approccioe sportivo giovane che ha avuto esperienze a Palermo e in nerazzurro. Conte stravede per lui, alla proprietà crociata piace e i primi colloqui hanno destato buone impressioni.

Per quanto riguarda Marcello Carli, l’ex ds del Cagliari rappresenta la scelta più ‘sicura’ della proprietà. Porterebbe in dote l’esperienza, la conoscenza della materia.

Federico Cherubini è la pista attualmente più calda. Il profilo piace parecchio alla proprietà, ma si tratta di una difficile trattativa, dato che la Juventus non vorrebbe lasciarlo andare. Cherubini è molto legato a Fabio Paratici, difficile – ma non impossibile – che riesca a liberarsi dai bianconeri. Intanto sullo sfondo un cambio di proprietà che presuppone, rispetto a quanto si pensava, tempi più lunghi. L’affare potrebbe concretizzarsi a autunno inoltrato. Un ritardo calcolato, secondo i patti stretti tra i soci parmigiani e quelli qatarioti, pronti comunque a rilevare la maggioranza del club. Questo significa che il mercato - almeno quello della finestra 'estiva' - sarà curato da Nuovo Inizio, pronto ad affidare al nuovo ds il compito di rinforzare la squadra andando a caccia dei profili giusti da valorizzare. Abbinando il solito mix di esperienza e gioventù.