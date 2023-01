Tutino, il Palermo fa sul serio: proposto il prestito con diritto di riscatto

Gennaro Tutino è sempre più lontano dal Parma. Il 26enne attaccante crociato, regolarmente convocato per l'ottavo di Coppa Italia ieri a San Siro, è sul mercato per sua stessa volontà. Ha manifestato il desiderio di andare via attirando su di se l'interesse di diversi club di Serie B. Attualmente, quello più vicino all'ex Napoli sembra essere il Palermo di Eugenio Corini. La società rosanero sta sondando da settimane il terreno e pare sempre più intenzionato a portare in Sicilia l'attaccante del Parma. Si registra in questo senso un affondo concreto che potrebbe sbloccare la trattativa a stretto giro di posta. Il Palermo starebbe lavorando a un prestito con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni (gol, presenze). In più, la società rosanero sarebbe disposta a pagare lo stipendio di Tutino per i prossimi sei mesi, fino al 30 giugno del 2023. Tutino, che in campionato ha segnato solo due gol in 17 presenze con la maglia del Parma, accetterebbe di buon grado il trasferimento in una squadra che gli consentirebbe di esprimersi in un ruolo che sente più suo: quello di seconda punta.