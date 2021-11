"Tutti in Campo-Diritto allo Sport” 900 domande arrivate da parte delle famiglie

Il progetto "Tutti in Campo - Diritto allo Sport" ha come obiettivo quello di garantire ed incentivare la pratica sportiva giovanile, sostenendo con voucher, l'iscrizione di tutti i giovani tra i 7 e i 17 anni.

Il Settore Sport del Comune di Parma anche quest'anno ha stanziato contributi economici in favore delle famiglie residenti nel Comune di Parma, con Isee inferiore o uguale a 12.000,00 ?.

Oggi, in conferenza stampa, il vicesindaco Marco Bosi ha riportato i dati di quest'ultima annata del bando: "Parma vuole essere una città che permetta a tutti di fare sport e vuole promuoverlo partendo dalle fasce di età più piccole. Sono 900 le domande arrivate per la stagione sportiva '21-'22, tantissime, sono triplicate dall'ultimo bando. Abbiamo incrementato il capitolo di bilancio per riuscire a rispondere a tutti, da 130.000 euro a 230.000 euro. Hanno richiesto il contributo soprattutto le fasce di età più piccoli dai 7 agli 11 anni questo è un dato significativo che ci dice che moltissimi bambini e bambine iniziano a fare sport presto ma dovremmo, con l'aiuto delle Società sportive, capire come sostenere la fascia di età successiva in modo che non si verifichi il fenomeno dell'abbandono".

Il contributo poteva essere richiesto da famiglie con figli tra i 7 e i 17 anni che si iscrivono ad una associazione/società sportiva tra quelle accreditate presso il Comune di Parma.

L'erogazione del contributo è pari al 70% della quota di iscrizione per un importo massimo di 500,00 ? e la liquidazione del voucher va direttamente alla società sportiva solo dopo l'effettiva iscrizione del beneficiario.

Quest'anno le domande arrivate per accedere al contributo sono quasi triplicate dallo scorso anno: sono state 900 per un importo totale di ? 228.103,20. Nella stagione sportiva 2020/2021 le "Assegnazione dei Voucher Sport regionali, con integrazione del Comune di Parma", erano state 340, per un importo totale di 54.683,50 ?. Nella stagione sportiva 2019/2020, "Tutti in Campo - Diritto allo Sport", i beneficiari erano stati 393, con un budget di130.000 ?. Questo bando ha coinvolto 68 associazioni sportive per un totale di 37 discipline coinvolte, tra queste quelle più richieste:

1. tra le polisportive è Inzani Parma;

2. la società per la disciplina del calcio è il Montanara Calcio/Ducale 61;

3. la società per le arti marziali è Kyu Shin Do Kai;

4. la società per il nuoto è Nuoto Club 91 Parma;

5. la società per il basket è Magik Basket;

6. la società per la danza è CID Accademia danza e spettacolo;

7. la società per la pallavolo è Energy Volley;

8. la società per il baseball è Junior Parma B.C.;

9. la società per il rugby è Rugby Parma;