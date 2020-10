Ultime ore di mercato: si prova a chiudere per Osorio, poi le uscite

Giorni frenetici in casa Parma: mentre da una parte c’è Fabio Liverani che non vede l’ora termini il mercato, dall’altra il direttore sportivo Marcello Carli e il suo vice Alessandro Lucarelli, sono a lavoro per consegnare al tecnico gli ultimi rinforzi. Kyle Krause ha annunciato via Twitter, con tanto di bandiere, i colpi di Simon Sohm, Juan Brunetta, Valentin Mihaila e Adam Diallo, giocatore in arrivo dall’Atalanta. L’effetto social continua per il presidente americano che si è detto soddisfatto fino a qui e che ora vorrebbe vedere i suoi sforzi ripagati sul campo. Magari con i primi punti. La partita con il Verona si gioca in un contesto particolare, con il mercato che vive gli ultimi momenti durante i quali si proverà a stringere per Yordan Osorio, giocatore bloccato da tempo che il Porto dovrebbe liberare proprio in queste ore. L’uscita di Abdoul Diakhate ha di fatto lasciato libero un tassello da riempire con un extracomunitario in più. Il venezuelano ha da tempo l’accordo con i crociati, che spingono per chiudere. Sarebbe il secondo tassello difensivo per Fabio Liverani, che oltre a Lautaro Valenti, potrebbe avere a disposizione anche il centrale del Porto. Gli altri sforzi si concentreranno sul terzino destro: in chiusura anche la trattativa che porta a Michel Karbownic, giocatore polacco del Legia Varsavia.

