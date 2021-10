Commozione al Lanfranchi per l'ultimo saluto a Leonardo Mussini

Grande commozione al Lanfranchi per l’ultimo saluto al responsabile comunicazione e marketing della franchigia con base a Parma, Leonardo Mussini, colpito da una rara malattia e deceduto mercoledì sera. Il suo ricordo e le sue grandi qualità sono state trasmesse dalle parole dei parenti, tra cui la compagna Elisa, la sorella Francesca e tante personalità di spicco come il presidente dello sponsor Laumas, Massimo Consonni, il responsabile comunicazione dello United Rugby Championship, ex Pro14, Adam Redmond, Alberto Bolognesi dell'Associazione Culturale Vinylistic e il responsabile comunicazione di Fir, Andrea Cimbrico. La sorella ha espresso la volontà di istituire un’associazione a sostegno della ricerca in favore delle persone colpite dalla rara malattia che ha portato via prematuramente il fratello.