Un bolide, il messaggio per Bruna e uno agli avversari: Hernani si è (ri)preso il Parma

L'ottavo solista del coro di diretto da Fabio Pecchia si è esibito nel suo pezzo forte: Hernani Azevedo Junior, per gli amici Hernani, l'apriscatole di Cremona ha sfoggiato il destro potente, pezzo di bravura per un brasiliano più europeo che carioca per lo stile di gioco. Con una sassata superiore ai 30 km/h ha squarciato il velo dell'equilibrio che regnava sullo Zini. Un tiro forte e preciso, imparabile per Sarr, al quale sono seguiti una esultanza rabbiosa e un messaggio dal contenuto dolcissimo, rivolto alla sorella Bruna che in quei giorni aveva compiuto gli anni. Una dedica importante per chi ha sempre messo la famiglia al primo posto. L'ottavo gol del brasiliano in maglia Parma, il primo in Serie B, è servito a porre le fondamenta per la sesta vittoria in otto partite, la settima in nove gare ufficiali (Coppa Italia compresa). In tutte queste, Hernani c'è sempre stato. Il brasiliano è tra i centrocampisti di Pecchia quello che ha giocato di più: 549', più di Estevez (540'), Bernabé (529') e Sohm (492'). È un insostituibile per l'allenatore che, a dire il vero, aveva fatto carte false per portarlo a Parma già l'anno scorso. Altre scelte hanno allontanato Hernani dai crociati. Quest'anno è tornato sempre dopo esplicita indicazione dell'allenatore. Il feeling con Pecchia è di vecchia data, evidentemente: sono bastate un paio di telefonate in estate per restituire entusiasmo al brasiliano e convincerlo che Parma rappresentava la scelta giusta. Il resto l'hanno fatto agente e società a lavoro per un rinnovo fino al giugno del 2025, con opzione per un altro anno.

La sua presenza negli schemi di Pecchia è totale. A Cremona, per esempio, oltre al gol servito ad aprire la gara e incanalarla sui binari preferiti dal Parma, Hernani si è rivelato importante per l'economia della manovra, garantendo il suo apporto anche in fase difensiva. Pecchia gli aveva dato il compito di seguire Vazquez e di dare una mano a Sohm che giocava in asse con lui. Nel primo tempo ha sofferto la tecnica e la fisicità del Mudo, nel secondo gli ha preso le misure e lo ha limitato. Nella sua partita ha preso parte a 14 duelli: 5 i contrasti vinti. Ha mostrato la sua efficacia in fase di contenimento senza tralasciare la costruzione: 21 i suoi passaggi positivi. Uno score importante, che evidenzia quanto il brasiliano sia fondamentale. E se comincia anche a trovare la via del gol con regolarità, Pecchia potrà essere meno teso durante le partite. Intanto si gode la versione di Hernani 2.0, l'ottavo marcatore nella cooperativa del gol di un Parma che non vuole fermarsi.