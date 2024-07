Vaeyens detta la linea: "Vogliamo salvarci, faremo altri acquisti"

Lega Serie A e Enilive, alla vigilia della presentazione del calendario del massimo Campionato di calcio italiano, hanno presentato il nuovo logo della competizione, denominata “Serie A Enilive”. La società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità è title sponsor per le prossime tre stagioni, fino al 2027. Tra gli ospiti della serata anche il Managing Director Sport del Parma, Roel Vaeyens. Il belga ha fatto il punto sul mercato e sugli obiettivi dei crociati che ieri sono scesi in campo al Mutti Training Center per il primo allenamento stagionale: "L’ambizione della scorsa stagione era quella di essere promossi in Serie A. Il Parma ha una grande storia, merita di stare dove è adesso. Non sarà facile la prossima stagione per noi, ma siamo felici di essere qui. Sappiamo quanto è complicato salvarsi per chi viene dalla Serie B. Scopriremo tanta qualità nelle avversarie, sappiamo che le squadre che andremo ad affrontare saranno forti ma sappiamo anche ce la siamo meritata questa promozione. La nostra ambizione è quella di rimanere in Serie A. Vogliamo fare un calcio positivo e propositivo, anche se non sarà facile con le big. Abbiamo la nostra identità, il nostro Dna. Siamo giovani, eravamo la terza squadra più giovane in Serie B e lo saremo anche in Serie A, ma i nostri giocatori hanno qualità e margine di progressione. Vogliamo seguire l’esempio del Genoa, chiaro, ma ci sono tante squadre che hanno fatto un grande campionato la scorsa stagione. I nostri gioielli? È grazie a loro che siamo qui: tocca a Man, Bernabé, Mihaila dimostrare che sono pronti per la Serie A. Faremo altre operazioni per farci trovare pronti".