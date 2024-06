Vaeyens in Germania da Becali: in agenda i rinnovi di Man e Mihaila

Il mercato del Parma in questo momento gira attorno ai rinnovi di Dennis Man e Valentin Mihaila. I due rumeni, impegnati con la loro nazionale in Germania per Euro2024, sono pedine fondamentali nel progetto tecnico di Fabio Pecchia, trascinato in Serie A anche grazie alle loro prestazioni. I contatti con l'entourage dei due esterni si sono arenati: resta ampia la forbice tra quello che vuole Giovanni Becali per i suoi assistiti e quanto è disposto a offrire il Parma che ha già preparato una bozza di contratto per Man e Mihaila che prevede un ritocco sostanziale dell'ingaggio fino al 2027. Dopo tre, quattro incontri per cercare di trovare un accordo resta il nulla di fatto. Almeno fino a sabato quando in Germania è arrivato Giovanni Becali, manager da sempre vicino agli esterni crociati. All'Hotel Hilton, come documentato da Fanatik, però è arrivato anche il Managing Director Sport del Parma, Roel Vaeyens per tentare di accorciare la distanza che c'è tra le parti.