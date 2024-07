Vaeyens presenta Suzuki: "Su di lui i top Club, ma ha scelto noi"

Tocca al Managing Director Sport, Roel Vaeyens, introdurre il nuovo acquisto del Parma, Zion Suzuki. "Un onore averlo qui, nella nostra famiglia. È ancora molto giovane, ma anche a questa età ha mostrato le sue grandi capacità prima in Giappone e poi al Sint-Truiden. C’erano tanti club europei che erano interessati a lui, ha scelto Parma per giocare e fare esperienza. Dal Giappone ha scelto di andare in Belgio, in Europa, dove non è mai facile. Il nostro scouting lo ha seguito con costanza, sappiamo come lavora e conosciamo il suo gioco e la sua personalità, la sua mentalità. Abbiamo parlato con tanta gente che ha lavorato con lui: tutti erano positivi e hanno detto che è un grande professionista che vuole migliorarsi e lavorare per crescere. È importante per noi, per il Parma: tutti conoscono la nostra filosofia e la nostra volontà di giocare con giovani talenti per farli migliorare".