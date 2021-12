Vazquez a Montecarlo, Brunetta a Napoli: il relax dei crociati prima del tour de force

In questi giorni di ‘tregua’ dai lavori forzati imposti da Iachini, i calciatori del Parma si sono organizzati per trascorrere il riposo concesso dal tecnico a cavallo di capodanno. I crociati hanno dimostrato grande senso di responsabilità rinunciando alla canonica settimana di vacanza. Cosa molto gradita a Iachini che ha fissato il ritrovo per il 4 gennaio a Collecchio. Quasi tutti hanno scelto di stare in famiglia, come Danilo che per riabbracciare i suoi cari è arrivato fino in Brasile. Brunetta è rimasto in Italia, trascorerrà il capodanno con la fidanzata e con l’amico Luis Fabiano Galesio, attaccante della Matese, club dei dilettanti in Campania. Il compagno di squadra, Lautaro Valenti, ha scelto invece di riabbracciare la famiglia in Argentina, in compagnia della fidanzata Noelia. El Mudo Vazquez è a Montecarlo, in compagnia della moglie Agostina. Tre giorni di relax, prima di rituffarsi in clima campionato.

Il romeno Man, uscito dai radar ultimamente, cerca di ritemprarsi in famiglia ed è volato in Romania assieme alla fidanzata Alexandra. Lo segue Mihaila, calciatore che Beppe Iachini non ha mai avuto a disposizione fino ad ora, colpa di un guaio muscolare che lo tiene lontano dai campi dalla partita contro il Cosenza. Benedyczak, l’uomo del momento in casa Parma, si rilassa a Malta, mentre i suoi compagni Felilx e Cobbaut hanno ritrovato la famiglia rispettivamente in Portogallo e in Belgio. Come Dierckx. Simone Colombi ha scelto invece il relax della montagna: Corvara in Badia, in Trentino.

Drissa Camara è volato in Francia: il centrocampista ha smaltito l’infortunio alla spalla e ha strappato anche la prima convocazione con Iachini nella partita contro l’Alessandria. Un po' di riposo prima di un tour de force - covid permettendo - nel campionato. C'è da accorciare le distanze dalle prime della classe.