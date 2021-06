Vazquez abbraccia il Parma

Un affare lungo, una chiusura lampo. Il Parma ha messo a segno un altro colpo, da Serie A. Si tratta di Franco Vazquez, centrocampista ex Siviglia, svincolato. Arriva a parametro zero, per lui un biennale firmato a Collecchio, in queste ore. Il centrocampista ha fatto già la visita al centro sportivo, un giro negli spogliatoi e poi il trasferimento in Hotel. Franco Vazquez è ormai un giocatore del Parma.



Ore 19:22

Franco Vazquez e il Parma si avvicinano ancora un po’. Il centrocampista italo-argentino, svincolato dal Siviglia, sta decidendo in queste ore il suo futuro. E’ rientrato in Italia dalle vacanze in Costa Rica, una tappa intermedia in Sardegna, poi Milano, dove ha incontrato il suo agente Daniele Piraino per valutare le proposte che sono arrivate. Oltre alla Serie A, con le avances di Torino e Fiorentina, su El Mudo c’è forte il Parma, che continua a corteggiarlo da fine maggio, nel momento in cui Enzo Maresca ha firmato il contratto che lo ha portato sulla panchina crociata. Il pressing dell’ex compagno di Vazquez a Palermo sta andando a segno: la proposta di un ricco biennale (si parla di circa un milione di euro) sembra aver attecchito sul calciatore, che deve sciogliere le riserve. Manca ancora l’accordo totale, ma ci sono buone possibilità che si possa chiudere a giorni. Se non prima. Il Parma prova a piazzare un altro colpo da novanta, per dare l’assalto alla Serie A. E intanto Krause twitta due bandiere. Manca solo l'ufficialità, poi Vazquez può essere considerato un calciatore del Parma.