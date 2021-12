Vazquez non si nasconde: "Qui c'è tutto per andare in Serie A"

E' l'uomo più decisivo, assieme a Buffon che con le sue parate sta tenendo a galla il Parma. Franco Vazquez è tornato a dare un apporto fondamentale al Parma. Ma non diteglielo: "Io e Buffon riferimenti del Parma? Sì - dice el mudo a Sky Sport - anche se non mi piace parlare di me stesso. L’importante è che la squadra possa andare avanti, sappiamo che siamo una delle squadre più importanti del campionato e dobbiamo continuare. Abbiamo fatto male fino a qui, speriamo di fare meglio e di salire. Credo che tutti dobbiamo fare il massimo per poter andare più su in classifica, sappiamo che non siamo ancora riusciti a farlo e speriamo che la vittoria di ieri ci possa dare una grande mano. Sono venuto qui perché c'è un progetto serio - spiega Vazquez -, vogliono fare bene e con una squadra importante. E' un peccato che una squadra come il Parma sia in Serie B. C'è tutto per essere promosso speriamo di farlo".

Franco ha scelto Parma per la presenza di Enzo Maresca, esonerato dopo appena 13 giornate. "È stato un po’ strano tutto - afferma Vazquez. A Palermo ero in camera con lui, me lo sono trovato come allenatore e adesso c’è Iachini, al quale ero legato da molto affetto, era il nostro allenatore a Palermo. Sono contento di averlo ritrovato qui". In quel Palermo c'era anche Dybala: "E' un amico che mi ha dato il calcio, ci sentiamo e quando possiamo dato che siamo più vicini ci vediamo come una settimana fa. Non parliamo tanto di calcio ma passiamo tanto tempo in famiglia. Il rinnovo con la Juventus? Credo si farà, lui è molto contento a Torino ed è uno dei giocatori più importanti della Juventus. Io idolo? Non ho ancora fatto niente qui, non si può dire che sono un idolo. Però spero che si possa dire presto".

Vazquez ha parlato anche della situazione legata al Covid: è stata rinviata la partita tra Lecce e Vicenza, a causa di due positività riscontrate tra i salentini. "Adesso ha iniziato di nuovo, è un peccato. Bisogna trovare una soluzione perché non è possibile che delle squadre giochino e altre no. Sono d’accordo con l’allenatore del Perugia che dice che è meglio fermare tutto se non possono giocare tutte le squadre". Chiusura dedicata al momento personale che vive Vazquez, lontano dal campo: "Mia moglie è incinta, siamo contenti. È il primo figlio, speriamo che porti fortuna a tutti. È una femmina, non ho ancora scelto il nome. Abbiamo ancora un paio di mesi per deciderlo".