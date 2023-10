Venezia-Parma 3-2 LE PAGELLE | Benek continua a segnare, Di Chiara cresce

Ecco le pagelle di Venezia-Parma 3-2

Chichizola 5,5 - Grande riflesso nel primo tempo su Pohjanpalo che con un colpo di testa a distanza ravvicinato lo chiama in causa. Qualche errore in fase di impostazione, con un paio di palloni regalati agli avversari. Si sente troppo sicuro con i piedi.

Coulibaly 5,5 - Rischia con un intervento al limite dopo una sua leggerezza nel primo tempo. L'arbitro lo grazia. Non ha vita facile con Zampano, spesso deve rincorrere e non sempre lo fa bene. Suo l'assist per il gol di ?olak per il 3-2.

Delprato 5,5 - Ottimo in diagonale difensiva, quando su Pohjanpalo legge bene la situazione sporcando il tentativo dell'attaccante in angolo. Ma quando si mette sul fisico è in palese difficoltà. Troppo spazio sulla sponda che chiama all'inserimento Busio.

Osorio 5 - Liscio nel tentativo di sparare via la palla che Pohjanpalo ha recapitato sui piedi di Ellertson per il 3-1. Prima non aveva mostrato tanta sicurezza.

Di Chiara 6 - Nella prima parte lamenta un contatto nell'area del Venezia. L'arbitro lascia correre. Sua la palla dolce che manda Benek in porta nell'occasione del palo, fa tante altre cose buonissime. La gamba cresce.

65' Ansaldi 5 - Mezz'ora in cui riesce a dare poco. In entrambe le fasi.

Hernani 5 - Mastica un paio di palloni e si vede di più in fase difensiva che davanti. Ma è lento e nella seconda parte di gara sparisce presto. Proprio quando sarebbe servito il suo apporto.

Bernabé 6 - Ha il merito di provocare il calcio di rigore trasformato da Benek per il momentaneo 1-1. Pecchia gli chiede di prendere in mano il centrocampo, lui non sempre riesce a imporsi. Prezioso il suo tacco in area nell'azione del gol di ?olak.

Man 5 - Brutta copia di quello visto a Cremona. Continua a sonnecchiare, dopo una partita buona ne alterna una come quella di Venezia.

58' MIhaila 4,5 - Entra con poca grinta e tanta sufficienza. Forse crede di meritare un altro palcoscenico, peccato che non lo dimostri quasi mai. E battibecca con la panchina.

Sohm 5 - Sua la prima occasione costruita con Bonny. Difficile fare di più. Non è partita per i suoi raid, serviva più sostanza. Ma oggi non c'era neanche quella.

58' Begi? 5 - Leggero, un tiro senza pretese e poco altro.

Benedyczak 6,5 - Un palo da dentro l'area di rigore, un taglio profondo a invitare al tiro Bonny. Gioca la sua onesta partita e firma il sesto gol confermando il suo straordinario momento. Quindici reti nel 2023, settimo centro in dieci partite (Coppa compresa). Non male.

65' ?olak 6 - Lamenta un tocco di mano dell'avversario in area Venezia, poi lotta come sa e ha il merito di riaprire la partita con un destro preciso.

Bonny 5,5 - Mandato in porta da Benek, attacca la profondità come deve fare un attaccante. Peccato per il tiro poco convinto. Tiene tanti palloni ma ne perde almeno altrettanti. Esce, forse, troppo presto.

73' Hainaut 5 - Invisibile, scollegato dagli altri.

Pecchia 5 - Ferma la sua corsa imbarcando acqua in maniera abbastanza inaspettata. Non è stata la solita squadra pimpante, ha subito la fisicità del Venezia oltre che il palleggio in mezzo al campo. Discutibili le scelte di Hainaut per Bonny: quando devi pareggiare, perché togliere un attaccante?