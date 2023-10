Vigilia contro il Venezia, Pecchia: "Classifica? Non mi interessa, Estevez non sarà con noi"

A Venezia per vincere e continuare la marcia di avvicinamento alla Serie A. Anche se Pecchia non vuole sentirne parlare, per ora: "Io faccio sempre un passo indietro e guardo come era finita la stagione. Il nostro campionato è alzare la testa nel mese di maggio. Tutte le squadre vogliono vincere contro il Parma. La classifica è relativa adesso". Inevitabile pensare a quanto è successo a Mestre pochi giorni fa, la tragedia del bus ha segnato tutti. "Mi viene in mente un sentimento di profonda tristezza pensando a quello che è successo a Venezia - spiega Pecchia -. Il club ha mostrato grande vicinanza alle vittime e a tutto quello che hanno vissuto i familiari e stanno vivendo in queste ore. Troveremo un ambiente caldo, carico che spingerà - ha spiegato il tecnico in conferenza -. Dal punto di vista tattico hanno cambiato rispetto alla scorsa stagione. Ma non so cosa voglia fare Vanoli, se metterà in campo i due attaccanti o no. Hanno forza e potenza e se riescono ad arrivare sulle fasce sprigionano tutta la loro qualità. Indispensabile è solo lo spirito di gruppo, ma posso dire che Simon ha grandi qualità che ha sempre mostrato anche in Nazionale. Ha l'ultimo passaggio, copre il campo e ribalta con forza l'azione. Stanno tutti bene, Estevez non sarà con noi. Non è della partita".