Verso il derby, sono 1.200 i biglietti riservati al settore ospiti

Saranno 1.200 i posti disponibili per i tifosi della Reggiana in occasione del derby con il Parma, in programma al Tardini il 2 settembre alle 18:30. È quanto è emerso dopo la riunione in Prefettura da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una limitazione importante dato che si tratta di una gara a rischio per l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Intanto, il Parma informa che, a partire dalle ore 15:00 di martedì 29 agosto, sarà attiva la vendita del Settore Ospiti per la partita Parma-Reggiana. Sono 1.200 i biglietti a disposizione che si possono acquistare dalle ore 15:00 di oggi, martedì 29 agosto, fino alle ore 19:00 di venerdì 1 settembre al costo di 18,00 euro. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti di Reggio Emilia e provincia, e se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “A.C. Reggiana 1919”, denominata “Regia Card”. I ticket saranno disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abilitati (CLICCA QUI).