Via al VI Campionato Regionale Padel Amatoriale: la squadra da battere è il Pro Parma Padel Academy

E’ iniziato lo scorso weekend il VI Campionato Regionale Padel Amatoriale a squadre MSP Emilia Romagna, parte integrante della Coppa dei Club 2022. Venti le squadre ai nastri di partenza, provenienti da tutte le Province della Regione, con l’aggiunta di una formazione della Repubblica di San Marino e una della provincia di Pesaro.

La squadra da battere è il Pro Parma Padel Academy, Campione Regionale uscente che si è presentato a questa sesta edizione con due squadre iscritte: la squadra A capitanata da Nicola Fagetti e la squadra B di Stefano Saccà.

Entrambe le formazioni hanno iniziato con il piede giusto il campionato: vittoria per 4-0 in trasferta per il Pro Parma Padel Academy A contro l’I-Team Tonic e stesso risultato ottenuto tra le mura amiche per la formazione B, che ha sconfitto il CT Albinea.

Poco tempo per festeggiare perché il prossimo weekend si torna subito in campo: la squadra A contro il Virtus Social della Oxigen Sport di Reggio Emilia mentre la squadra B sarà impegnata sull’ostico campo dei Vice Campioni Regionali del Padel Mirandola.

La sesta edizione della Coppa dei Club MSP Emilia Romagna vede come dicevamo venti squadre al via, suddivise in cinque gironi da quattro squadre. Passano direttamente ai play off le prime due classificate di ogni girone più le due migliori terze. Le rimanenti partecipano ai play out dai quali usciranno le due migliori che entreranno nel tabellone dei Play Off.

Oltre alle due formazioni di Parma, gli altri Circoli partecipanti sono: I Team Tonic del TC New River di Rivergaro PC di Massimo Tedoldi; Virtus Social della Oxigen Sport di Reggio Emilia del capitano Gennaro Vado; CT Albinea capitanato da Franco Contini; Reggio Beach Games di Paolo Tubertini; Red Padel Modena del Club Ca’ Marta Sport & Fun con il capitano Leandro Ariel Diaz; El Barrio de Padel della SSD PCS di Spilamberto capitanati da Roberta Lucchetti e Riccardo Raffa; Blue Padel Mirandola, capitanata da Luca Bozzoli; Blue Padel Carpi con Marco Gradellini; Hormiga della ASD Hormiga di Formica di Savignano (Modena), guidati da Eleonora Menta; il TC Aeroporto Bologna con Giovanni Toni, veterani del campionato assieme al Ravenna Padel Center della ASD I- Padel Ravenna di cui è capitano Corrado Corsini; Cervia Padel 1994, capitanato da Alberto Brighi; Sabbione Cesena della ASD Be Padel capitanata da David Caminati; il Tennis Club Riccione con due squadre iscritte (“Quelli della clinica” del capitano Massimo Ricci e “Padel Club Riccione” di Ettore Conti); Up Tennis Rimini con il Capitano Massimo Volpi e infine le squadre citate della Repubblica di San Marino e di Pesaro.

“Sarà senza dubbio un campionato equilibrato ed entusiasmante – le parole del Presidente MSP Emilia Romagna Alessandro Lualdi – siamo giunti alla sesta edizione e ciò testimonia quanto questa manifestazione sia diventata una tradizione sul nostro territorio. Auguro a tutte le squadre buon divertimento!”. Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti.