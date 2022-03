Il Parma ritrova il sorriso: basta un gol di Tutino per riaccendere la speranza playoff

Il Parma batte il Vicenza, come all’andata, con il minimo scarto. Finisce 1-0 per la squadra di Iachini che si rilancia a caccia di un posto al sole. Basta un gol di Gennaro Tutino, al rientro dopo l’infortunio: decisivo Turk con un intervento su Meggiorini nel secondo tempo, quando il Parma ha un paio di occasioni nitide per chiudere la partita con Rispoli e Sohm. Dopo tre pareggi consecutivi la squadra di Iachini, espulso per proteste, riassapora il gusto della vittoria che regala ai crociati una speranza di potersi avvicinare alle zone alte della classifica. Ma non senza sofferenze. L’assalto del Vicenza non paga, per fortuna, e può bastare l’1-0 che sicuramente dà morale alla banda di Beppe che adesso deve recuperare qualche infortunato.

Ci mancava pure il virus intestinale ad allungare la lista degli assenti in casa Parma. All’ultimo hanno dato forfait Cobbaut, Juric e Brunetta, partiti con la squadra e rimasti in albergo. Tre assenze che vanno ad aggiungersi a quelle di Buffon e Colombi, Costa e Osorio, Valenti e Dierckx, Schiattarella, Cassata e Inglese. A decimare la squadra ha contribuito anche la doppia squalifica di Bernabé e Vazquez. Iachini in totale emergenza affida la fascia di capitano a Dennis Man. Con un manipolo di ragazzini, la metà nati tra il 2000 e il 2004, Beppe va a giocarsi le ultime speranze di rimanere agganciato al treno playoff, varando un 3-4-2-1 atipico con Tutino e Sits che scortano le sortite di Benedyczak.

Brocchi avvicina Teodorczyk a Diaw, con Da Cruz che parte dalla sinistra. Undici punti per entrambe fino a qui, stesso cammino in un girone di ritorno assai complicato per Parma e Vicenza che sono chiamate a tirarsi fuori da un momento complesso. Segnato, soprattutto per i crociati, da assenze multiple in ogni reparto. Per la prima emozione vera bisogna aspettare il minuto 32’, quando un tentativo maldestro di Brosco - che cicca il pallone nel tentativo di rilanciarlo in avanti - rimette in gioco Tutino che comodamente controlla e appoggia in rete la palla di Camara toccata dal difensore del Vicenza dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Var convalida giustamente il gol, il quarto in campionato per l’ex Napoli che al rientro dall’infortunio festeggia subito. I ritmi, già poco alti prima del vantaggio, si abbassano ulteriormente e il Parma può far valere il suo tasso tecnico in un primo tempo senza acuti.

Merito anche di un Parma bravo a serrare le linee di gioco e a sporcare le giocate velleitarie di un Vicenza che nei primi 45’ gira a vuoto sempre. Brocchi sa che serve un ritmo più alto, prova a partire forte e a schiacciare i crociati che rischiano poco. Tremano solo quando Camara, già ammonito per un contatto ravvicinato con Crecco, entra con la gamba tesa su un avversario. Iachini decide che la sua partita è finita così. Entra Traoré, ma diventa protagonista Turk con un grande intervento su Meggiorini. Bravo lo sloveno a disinnescare il sinistro dell’attaccante. E a proposito di attaccanti, nel Parma entrano Simy e Pandev, bravi a confezionare subito l’azione del 2-0 del nigeriano. Annullato per fuorigioco, così come era stato annullato prima il gol di Diaw dall’altra parte. Il forcing del Vicenza non produce niente di buono: la squadra di Brocchi insiste e va vicina al pari con una deviazione non troppo convinta di Padella. Turk si ritrova il pallone in braccio e ringrazia.