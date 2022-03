Vicenza-Parma LE ULTIME | Tutino e Benedyczak davanti

Con gli uomini contati, Beppe Iachini prova a tenere viva la speranza del Parma. Raggiungere i playoff era l'obiettivo minimo della stagione, adesso - da quale gara a questa parte - è diventato difficile anche quello. Per via della distanza che c'è tra i crociati e il gruppo delle squadre che stanno davanti al Parma in classifica. Ma non è il momento di arrendersi o guardare al futuro. Per pensare al domani ci sarà tempo, ha detto il tecnico in conferenza stampa. Guai a sentire discorsi che vanno in questo senso, per Iachini è fondamentale pensare di gara in gara con la convinzione di portarla a casa in ogni modo e tirare le somme a fine stagione.

A Vicenza la lista degli assenti è ancora lunga. Si aggiungono altre tre pedine importanti: Cobbaut, Juric e Brunetta non vanno neanche in panchina. Si rivede Tutino che fa coppia con Benedyczak in attacco. Simy resta fuori, mentre al posto di Vazquez c'è Sits sulla stessa linea degli attaccanti, per un tridente atipico. Senza Bernabé - squalificato come el mudo - è una mediana più fisica, con Sohm che dovrebbe dare vigore alla fasa di contenimento e Camara. Nel 3-4-3 si rivedono Coulibaly e Balogh, che non giocava dalla partita di Como.

PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Maggio, Brosco, Padella, Crecco; Zonta, Cavion; Diaw, Da Cruz, Dalmonte; Teodorczyc. All: Brocchi.

PARMA (3-4-3): Turk; Delprato, Danilo, Balogh; Coulibaly, Sohm, Camara, Man; Benedyczak, Sits, Tutino. All: Iachini.