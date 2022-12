Vigilia contro il Brescia, Pecchia: "Dobbiamo dare una risposta a noi stessi"

Digerita la brutta sorpresa, la sconfitta inaspettata con il Benevento, il Parma ha messo nel mirino il Brescia consapevole del valore della posta in palio. Servono risposte "sul campo" spiega Pecchia. "Chiacchierare meno e lavorare di più. Certamente non ci aspettavamo questa sconfitta - dice l'allenatore in conferenza stampa - neanche i ragazzi se lo aspettavano. Con il Benevento è stata una partita sotto tono. Quando ci sono le partite di alto livello però le devi portarle a casa. Questa è la prestazione più sotto tono tra tutte quelle giocate. Ce la teniamo stretta, ci siamo fatti del male da soli e adesso dobbiamo ripartire. Cambio di modulo? Per me la squadra deve mantenere una certa identità, mi preoccuperei se la squadra non avesse identità. Cambiare per cambiare non è una soluzione, ma una opportunità di cui tenere conto. Contro il Brescia dobbiamo dare una risposta a noi stessi. Siamo noi i primi, a volere delle risposte sul campo.

I giovani? Lo sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto intraprendere questo percorso, mi affascina questo lavoro di formare i calciatori, come uomini e come atleti. Qui ci sono tanti giovani, lavoriamo in questa direzione con il club. Passiamo da questi momenti, entusiasmo ed energia che hanno i giovani la dobbiamo far vedere. Domenica non l'abbiamo mostrata. Dobbiamo credere nel gioco, dobbiamo fare le cose per le quali lavoriamo. Infortunati? Mihaila ci è venuto a mancare, è il giocatore che ha delle caratteristiche molto diverse dagli altri. Gli piace andare senza palla e questa è una caratteristica specifica. Dobbiamo mettere i calciatori nelle condizioni per fare meglio. Quelli che devono scendere in campo devono dare il massimo e l'hanno sempre fatto. Non mi sono divertito a cambiare ultimamente, mi piace tenere la rosa viva, ma ultimamamente sono stato costretto a cambiare".