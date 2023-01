Vigilia contro il Perugia, Pecchia: "Out Mihaila, Zanimacchia? Non parlo di giocatori di altre squadre"

"C'è poco da dire, c'è voglia di rispondere sul campo e dare la dimostrazione di saper fare determinate cose". Fabio Pecchia vuole mettere in archivio la brutta partita di Bari, ha voglia di guardare avanti e provare a riprendere il cammino. Il calcio alla fine offre sempre un'occasione per rifarsi e l'occasione del Parma si chiama Perugia. "E' vero che a Bari abbiamo fatto male - dice l'allenatore crociato - ma cinque giorni prima a San Siro abbiamo fatto una super prestazione contro una delle squadre più in forma del campionato. Torniamo a fare quello che sappiamo fare da domani. In questo momento c'è poca voglia di parlare, è vero che abbiamo una squadra giovane ma siamo comunque consapevoli di dover fare quello che sappiamo fare. La squadra ha bisogno del proprio pubblico, del proprio popolo. Le nostre prestazioni hanno evidentemente allontanato il pubblico. Per noi riavvicinarli è una maggiore responsabilità correggere il tiro. Con il Perugia mi aspetto una partita molto difficile, conosciamo le squadre di Castori. Riescono a fare entrambe le fasi di gioco. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontarla dal punto di vista mentale.

Momento difficile? Con la società c'è un dialogo continuo. Bisogna parlare poco. Quando non si è al massimo delle energie poi puoi incappare in queste brutte figure. Vazquez sta bene, Inglese si è allenato bene. Non ci sarà Mihaila. In questo momento sono venute meno le vittorie. Ma abbiamo fatto anche buone prestazioni: a Venezia, soprattutto. La difesa a tre? Non ci ho mai pensato perché abbiamo avuto tutti gli effettivi. Non ho mai avuto questo tipo di esigenza, non mi sembra che sia una soluzione a quelli che possono essere i nostri problemi. Mi piace andare a vedere le cose fatte bene, non pensare troppo alle cose negative. Zanimacchia? Non parlo di calciatori di altre squadre".