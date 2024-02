Vigilia contro il Pisa, Pecchia: "Guai a pensare al di là di domani"

Niente cali di tensione, vietato sentirsi arrivati. Perché di strada ce n'è ancora tanta. E se si abbassa la tensione puoi anche non vedere qualche buca e inciamparci dentro. Niente di tutto questo, vorrebbe Fabio Pecchia. Per questo, in conferenza stampa, ha pronto l'avvertimento per i suoi: "Sicuramente ci possiamo aspettare qualche cambio, il modulo può cambiare ma la filosofia del Pisa non muta. L'atteggiamento per noi dev'essere lo stesso, dobbiamo essere reattivi e voglio una squadra ancora più matura e consapevole. Tutti i ragazzi stanno bene, ma la gara di Cittadella era molto particolare rispetto a quella di domani. Per cui ci sarà qualcosa di diverso. Voglio tutti concentrati, con la voglia di essere leggeri e di giocare per vincere. Poi se ci sarà una squalifica vedremo poi. Quello che conta è il Pisa, una squadra costruita con una certa idea, che è cambiata molto rispetto all'anno scorso, con un allenatore che è cambiato. Il focus deve essere sulla gara di domani. Voglio vedere quel clima straordinario che c'era tra la squadra, la città e la tifoseria in occasione della gara con il Venezia. Anche se abbiamo vinto all'ultimo, il clima che si respirava sin dalle prime battute è stato fantastico".