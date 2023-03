Vigilia contro il Südtirol, Pecchia: "Senza Vazquez? Gioca un altro, domani un esame di autocontrollo"

"È un momento impegnativo. Domani sarà per noi un esame di autocontrollo". Fabio Pecchia sa che il suo Parma, da un momento all'altro, può spiccare il volo. Sarebbe l'ora, ma il Südtirol di questi tempi è avversario assai scomodo. Viene da cinque trasferte consecutive senza subire reti e sarà davvero interessante capire come i crociati vogliano trovare la chiave per scardinare la difesa di Bisoli. "Mi piacerebbe vedere una squadra più sbarazzina - ha detto l'allenatore in conferenza stampa -. Ormai il Südtirol non è più una sorpresa, sono una squadra solida con un'idea di gioco chiara, è davanti non per caso e sogna la Serie A. Per noi domani sarà un esame sull'autocontrollo, dovremo saperla gestire nell'arco della gara e dovremo essere pazienti. Hanno una continuità di lavoro e un grande entusiasmo, consapevolezza e forza. I loro numeri sono straordinari e dovremo interpretare in maniera diversa la partita. Tante volte ci siamo trovati in casa squadre che sanno difendersi, ma qua ci troviamo di fronte una squadra che ama farsi adattare. La chiave? Quando ci sono spazi così ristretti bisogna affidarsi alle qualità dei singoli, agli uno contro uno, a voler creare la superiorità numerica. Noi abbiamo i giocatori che possono saltare l'uomo. È una partita che vale tre punti, ma non la definirei un trampolino. Non c'è una filosofia vincente, solo un metodo di lavoro nel quale uno crede e che porta avanti. Per esempio noi abbiamo preparato tutte le partite per vincere e per prenderci il massimo della posta. Charpentier e Inglese? Stanno bene, sono lì pronti. Sono felicissimo per Cobbaut: dopo tantissimo tempo è entrato bene in campo. Sia dal punto di vista della personalità, sia dal punto di vista della prestazione".