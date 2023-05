Vigilia contro la Spal, Pecchia: "Buffon non ci sarà, playoff magrissima consolazione"

Avanti con zero calcoli da fare. Fabio Pecchia è sempre stato equilibrato nei giudizi. Che le cose andassero bene o meno bene, ha cercato sempre di mantenere i toni bassi, dando spazio al lavoro. In uno slancio di onestà si è fatto scappare che il playoff è una magrissima consolazione, "potrei dire questo - ha spiegato in conferenza stampa -. Noi ci stiamo preparando da luglio, il nostro è un percorso. Da luglio stiamo lavorando per fare qualcosa di importante e creare una mentalità vincente".

Le cose però stanno cambiando e qualcosa di positivo si intravvede. "Questo è il calcio - ha spiegato Pecchia -. È il discorso dell'onda. Chi è dentro la nave deve mantenere l'equilibrio. Poi quello che c'è intorno fa parte di sentimenti legittimi, ma con rispetto dall'interno noi dobbiamo mantenere equilibrio. La squadra ho visto che ha sempre lavorato alla grande, ha commesso errori e ora deve raccogliere. Mettere qualcosa in più ogni partita è un segno di consapevolezza, un segnale positivo che va messo anche domani". Quando non ci sarà Buffon: "La squadra si è allenata, stanno tutti bene tranne Gigi che è uscito un po' pieno e non sarà dei nostri. Niente di grave, per il resto tutti a disposizione". A chi gli chiede quale avversario vorrebbe incrociare, adesso che il Parma è dentro ai playoff, risponde così: "Faccio fatica a mettere altro in testa che non sia la Spal. Bisogna pensare alle nostre prestazioni e aggiungere di volta in volta miglioramenti e cose nuove che possano essere fisici, tattici, di atteggiamento, mentalità. Ora Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, da affrontare come se fosse l'ultima. L'avevo detto, zero calcoli e poi alziamo la testa il 19 maggio per vedere dove siamo. A quel punto ci prepareremo per affrontare le partite per vincere. Tutti i possibili avversari sono energie che non vanno sprecate. La partita di andata contro la Spal ci ha lasciati una grande rabbia dopo una prestazione di livello. Loro sono una buona squadra, lottano per un altro obiettivo, però nelle ultime gare ho visto ancora una squadra viva, che gioca al di là della classifica. La prestazione contro il Palermo bisogna guardarla perché è stata ottima, pur se hanno perso". Chiusura dedicata all'ingresso in società del nuovo Managing Director Sport, Roel Vaeyens. "Tutto ciò che porta migliorie all'interno del club è ben venuto e ben accetto. Ci siamo parlati e abbiamo parlato della SPAL".