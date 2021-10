Vincono i tifosi, Krause: "Abbiamo modificato i prezzi degli abbonamenti"

Questo pomeriggio, dopo la vittoria di ieri contro il Cittadella, il Presidente del Parma Kyle Krause ha voluto condividere il suo pensiero e annunciare alcune decisioni importanti con tutti i tifosi del Parma.

Queste le sue parole: “Voglio condividere con voi le mie impressioni. So che siete delusi, parliamone un po’. Un anno fa ho avuto la fortuna di poter acquistare il Parma Calcio, ma so, in quanto proprietario del Parma Calcio, di essere semplicemente la persona che deve custodire questo club. La sua storia, i suoi tifosi, questo è ciò che rende il Parma Calcio tale. Senza tifosi non esiste il club.

La stagione passata è stata difficile per voi, è stata difficile per me e per tutti coloro che lavorano nel Parma Calcio. Dopo l’ultima stagione sapevamo di dover fare dei cambiamenti. Durante l’estate abbiamo cambiato molte cose: persone nuove, giocatori nuovi, nuovo allenatore… C’è bisogno di tempo per assimilare questi cambiamenti affinchè possano portare i risultati che vogliamo per il Parma. Negli ultimi 20 anni il Parma ha cambiato diverse proprietà, ha vissuto problemi finanziari, è mancata la stabilità. Il mio impegno e quello della mia famiglia nei vostri confronti, è quello di garantirvi questa stabilità, con il vostro supporto.

Siete forse amareggiati, ma non lasciate che sia la rabbia a prendere il sopravvento sulla vostra passione per il Parma Calcio. I giocatori hanno bisogno di voi, lo staff tecnico ha bisogno di voi. Voi, i tifosi, siete il Parma. Quindi, per aiutarvi a mostrare tutto il vostro supporto per il Parma, abbiamo deciso di modificare il listino prezzi degli abbonamenti. I prezzi verranno ridotti, e torneranno ad essere quelli applicati in precedenza. Speriamo che questo sia un incentivo per farvi portare tutta la vostra passione per il Parma al Tardini. Grazie per il vostro sostegno, e forza Parma! “