Manuel Civa carica la Wimore: "Viadana squadra esperta, ma noi daremo il 110%"

Nemmeno il tempo di gustarsi il brillante successo esterno, il quinto consecutivo, in casa del Rubicone Volley che la WiMORE Energy Parma è tornata subito al lavoro per preparare il big match di mercoledì sera alle 20,30 al PalaRaschi con il Viadana Volley valevole come recupero dell’undicesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile. In palio punti pesantissimi nella corsa play-off, dal momento che si affrontano la seconda e la terza in classifica, separate da quattro lunghezze (virtualmente anche meno se i mantovani, che hanno una gara in più da giocare, dovessero vincere il recupero interno proprio di fronte a Rubicone). I gialloblù difendono a denti stretti la piazza d’onore e l’imbattibilità stagionale tra le mura amiche, ascoltando i consigli del general manager della prima squadra, Manuel Civa, lo scorso anno in forza al Viadana come palleggiatore e molto soddisfatto dalle ultime prestazioni della truppa di Zanichelli nonostante le assenze di rilievo. “Un dato ormai certo è che si è formato un gruppo unito e solido teso al miglioramento sia individuale che, soprattutto, di squadra“.

La vittoria di Rubicone ne è un esempio quindi?

“Direi che è la messa in campo del lavoro svolto con Zanichelli dai ragazzi che si stanno impegnando duramente in palestra, concentrandosi sull’abbattimento dell’errore nelle giuste competenze con l’ottimizzazione della fase di difesa e contrattacco”.

Mercoledì c’è una partita particolarmente difficile con Viadana.

“Viadana è una società seria e competente e sicuramente la squadra più esperta e affiatata del girone, ha cambiato poco e ottimizzato alcuni ruoli”.

Quali sono i pregi e i difetti di Viadana?

“I pregi sono diversi: innanzitutto, è una rosa equilibrata, coperta in ogni settore con una panchina lunga composta da buoni elementi e ha una preparazione tattica al match di un’altra categoria. Tra i difetti forse rientra lo stato fisico non ottimale di alcuni giocatori ma penso li abbiano recuperati tutti”.

Come si sta preparando la WiMORE Energy Parma?

“Dando sempre il 110% e andando su ogni pallone come se fosse l’ultimo con tutte le risorse che abbiamo”.

RECUPERI UNDICESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

WiMORE Energy Parma-Viadana Volley 09/03 ore 20,30

Sab Group Rubicone-National Transport Villadoro 09/03 ore 21

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 40; WiMORE Energy Parma* 33; Viadana Volley** 29; Moma Anderlini, Querzoli S.Volley Forlì 27; Nat.Transport Villadoro* 26; Ama San Martino* 22; Sab Group Rubicone** 19; Kerakoll Sassuolo* 16; Consar Ravenna* 9; Niagara 4 Torri Ferrara* 4; Modena Volley 3.

*una gara in meno

**due gare in meno