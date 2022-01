Wimore, infortunio alla mano per Marco Maletti

Dopo la sospensione del campionato non arriva certo una notizia positiva per la Wimore Energy Parma, che per circa un mese e mezzo dovrà fare a meno del contributo di Marco Maletti. Lo schiacciatore si è infortunato alla mano in allenamento e dovrà rimanere a riposo forzato.

I dettagli nel comunicato (fonte pagina Facebook dei gialloblù) che segue:

"Nel corso della seduta d'allenamento di lunedì scorso, lo schiacciatore della WiMORE Energy Volley Parma , Marco Maletti, ha riportato, in un'azione di gioco, la frattura del quarto metacarpo della mano destra che lo ha costretto a sottoporsi nel pomeriggio di ieri a un intervento chirurgico presso la Chirurgia della Mano dell' Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena . L'operazione è perfettamente riuscita, tempi di recupero stimati tra i 30 e i 40 giorni.

Forza Male, ti aspettiamo presto in campo ".

Il giocatore potrà dunque sfruttare questo periodo di sosta per recuperare sia la piena funzionalità dell'arto che la piena efficenza fisica, anche se difficilmente sarà a disposizione del tecnico Zanichelli quando le ostilità riprenderanno.