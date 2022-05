Wimore, l'Under 15 maschile cerca la rivincita con Piacenza

Domenica a Piacenza si disputa la Final Four Regionale dell’Under 15 maschile, a cui è approdata anche la WiMORE Energy Gialla che alle 11 alla palestra “Ex Genio Pontieri G.Salvadè” affronterà in semifinale i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Per i gialloblù, che nella seconda fase hanno eliminato Ravenna e Imola, sarà la rivincita dell’atto conclusivo a livello interprovinciale, che un mese fa premiò i piacentini al termine di una partita estremamente equilibrata e combattuta. La speranza è che ora l’esito sia diverso, in virtù dei costanti progressi maturati in questi mesi dai ragazzi di coach Matteo Meli pronti a contendere il titolo regionale a Piacenza, Anderlini, Zinella, le ultime due impegnate nell’altro confronto prima della finalissima in programma alle 17.

“Sono molto contento del livello di gioco raggiunto dalla squadra che ha una sua identità e quando è in campo spesso diverte e si diverte. Credo sia stata una stagione importante, soprattutto, per alcuni elementi che hanno iniziato a giocare quest’anno e si ritrovano a esser titolari in una Final Four Regionale assieme alle migliori dell’Emilia Romagna. Questo è l’emblema della crescita dei ragazzi, alcuni dei quali hanno avuto un netto miglioramento. Ora affronteremo in maniera serena la Final Four di Piacenza, consapevoli di potercela giocare alla pari con tutti: vogliamo fare bene, ci teniamo tanto e speriamo di poter dire la nostra contro la Gas Sales”.

Qui, di seguito, il roster completo dell’Under 15 Regionale maschile della WiMORE Energy Volley Parma impegnata nella Final Four Regionale di Piacenza:

ROSA: 3 Marchiani (S), 6 Denina (S), 10 Aiello (S), 11 F.Monica (S), 15 Zecca (O), 18 Bercella (P), 22 Zantelli (P), 24 Medici (S), 25 Santini (C), 27 Dall’Ara (S), 31 Bertagna (L), 32 S.Monica (L), 42 Musio (C), 66 Chiesi (O), 70 Conforti (C).

STAFF TECNICO: Matteo Meli (Allenatore), Alice Mazzuccato (Secondo All.), Pasquale Oliva (Assistente All.), Massimiliano La Rocca (Dirigente)