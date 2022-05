Final four regionale, l'under 17 si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale il sogno dell’Under 17 Regionale maschile della WiMORE Energy Volley Parma che nella Final Four di domenica scorsa a Modena cede per 3-0 (25-19, 25-17, 25-17) all’Anderlini Pediatrica poi battuta in tre set nell’atto conclusivo dai “cugini” dell’Emmeti VgModena Volley, neo campioni regionali di categoria. Svanisce, allo stesso modo, la possibilità di accedere alle finali nazionali, riservata solo alle prime due classificate dell’Emilia Romagna, ma rimane la consapevolezza di un percorso in costante crescita nel corso della stagione, iniziata tra non poche difficoltà e finita in netto miglioramento.

E con l’atteggiamento giusto, sottolineato dall’allenatore Alberto Raho che applaude l’intera squadra. “Abbiamo lottato e ce l’abbiamo messa tutta, ma non è bastato. Onore agli avversari che ci hanno creato grosse difficoltà in ricezione ma i ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare in attacco e a muro, e questa è una grande soddisfazione. Così come vedere un gruppo che gioca e lotta fino all’ultima palla, mai un attimo di smarrimento e mai un cedimento: è stato davvero uno spettacolo per tutta la società e spero sia stato di buon esempio anche per gli Under 15 che hanno aiutato la squadra “originale” durante le ultime fasi del campionato e dovranno essere protagonisti domenica prossima alla Final Four Regionale di Piacenza. Ringrazio il mio staff, Luca Trivioli, alla sua prima esperienza come assistente allenatore, ma soprattutto Edoardo Giove in qualità di preparatore atletico, con cui mi sono trovato appieno nell’ideale di crescita fisica di una squadra giovanile. Alleniamo per insegnare, e credo che quest’anno sia stato fatto sotto molti aspetti, non solo tecnici“.

Qui, di seguito, il risultato ed il tabellino della partita tra Anderlini Pediatrica e WiMORE Energy Volley Parma valida per la semifinale della Final Four Regionale Under 17 maschile:

Anderlini Pediatrica-WiMORE Energy Volley Parma 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

ANDERLINI PEDIATRICA: M.Ferraresi, Tagliaferri, Bertoni, Bernardis, Storchi, Bevini, Gallina, Totti, Palandri, Micheli (L), A.Ferraresi (L), Riccò, Zanetti, Sapic. All.: Sassi-Rigolon

WiMORE ENERGY VOLLEY PARMA: Schianchi, Carpanini, Montagna, Aiello, Dall’Ara, Cedioli (L), Marchesini, Belli, Bercella, Monica, Chirila, Dunavatu, Bertagna (L), Comparoni. All.: Raho

Arbitri: Alessandro Baldi Forti (Reggio Emilia)-Eleonora Gioia (Reggio Emilia)

RISULTATI FINAL FOUR REGIONALE UNDER 17 MASCHILE:

Semifinali:

Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina-Emmeti VgModena Volley 1-3 (23-25, 27-25, 21-25, 19-25)

Finale:

Anderlini Pediatrica-Emmeti VgModena Volley 0-3 (16-25, 18-25, 20-25)