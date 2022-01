Wimore ancora a riposo forzato: la B ferma fino al 6 di febbraio

Niente Serie B, C, campionati territoriali e giovanili almeno fino al prossimo 6 febbraio. E’ questa la decisione della Federvolley che ha disposto un ulteriore rinvio di due settimane per la ripresa dell’attività federale, dalla B in giù, a causa delle difficoltà legate all’attuale contesto pandemico. Sospese le amichevoli e i tornei mentre le società potranno continuare regolarmente gli allenamenti nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. Le giornate fin qui rinviate del campionato nazionale di Serie B, a cui partecipa anche la WiMORE Energy Parma, slittano in coda alla regular season che, alla luce della nuova calendarizzazione, si chiuderà nel weekend tra il 30 aprile e il 1° maggio 2022. Questo il testo integrale emanato ieri sera dalla Fipav: “La Federazione Italiana Pallavolo dopo un’approfondita analisi dell’attività sportiva, messa in grande difficoltà dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio.Questa sofferta, ma ponderata, scelta è maturata dopo essersi resi conto che al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria. Da oggi fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti. La Federazione Italiana Pallavolo auspica con estrema determinazione e convinzione che dopo questa ulteriore sospensione si possa ripartire con tutte le attività, in un contesto pandemico migliore rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni. La FIPAV al momento ha valutato troppo alto il rischio di tornare in campo senza avere le garanzie di poter disputare con regolarità i campionati, andando quindi incontro a nuovi numerosi possibili rinvii. Il Consiglio Federale, attraverso la sospensione dell’attività, si pone l’obiettivo di consentire a tutte le società di sfruttare queste settimane di stop per gestire le situazioni problematiche, dovute ai contagi, e adattarsi al nuovo protocollo “Return to Play” della FMSI, approvato dal Ministero della Salute con circolare 3566 del 18 gennaio 2022. In questo periodo la FIPAV e i suoi organi decisionali continueranno a monitorare quotidianamente la situazione e lavoreranno per stabilire la nuova programmazione dell’attività federale, sempre tutelando la salute di ogni componente del movimento pallavolistico italiano. Il Presidente Manfredi e tutto il Consiglio Federale, come sempre fatto fino a oggi, ribadiscono alle società, agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e agli ufficiali di gara tutta la loro vicinanza, continuando a garantire il massimo impegno per superare anche questo ulteriore momento di estrema difficoltà”. In attesa di fissare il recupero casalingo con Viadana, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata da riprogrammare entro e non oltre il 25 marzo, i gialloblù dovrebbero riprendere il cammino, salvo ulteriori sospensioni, il 12 febbraio ospitando al PalaRaschi il Niagara 4 Torri Ferrara e nel mese di aprile affronteranno, in successione, National Transport Villadoro, Kerakoll Sassuolo e, dopo la sosta pasquale, Querzoli S.Volley Forlì e la capolista Stadium Mirandola negli ultimi due turni da disputare in contemporanea come previsto dalle Norme Campionati in Guida Pratica.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLA WiMORE ENERGY PARMA

Girone d’andata:

Undicesima Giornata: WiMORE Energy Parma-Viadana Volley*

*da riprogrammare

Girone di ritorno:

Sedicesima Giornata (12 febbraio 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Niagara 4 Torri Ferrara

Diciassettesima Giornata (19 febbraio 2022 ore 19): Modena Volley-WiMORE Energy Parma

Diciottesima Giornata (26 febbraio 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Ama San Martino

Diciannovesima Giornata (5 marzo 2022 ore 17,30): Sab Group Rubicone-WiMORE Energy Parma

Ventesima Giornata (12 marzo 2022 ore 17.30): WiMORE Energy Parma-Consar Ravenna

Ventunesima Giornata (19 marzo 2022 ore 18): WiMORE Energy Parma-Moma Anderlini Modena

Ventiduesima Giornata (26 marzo 2022 ore 18): Viadana Volley-WiMORE Energy Parma

Dodicesima Giornata (2 aprile 2022 ore 20): WiMORE Energy Parma-National Transport Villadoro

Tredicesima Giornata (9 aprile 2022 ore 18): Kerakoll Sassuolo-WiMORE Energy Parma

Quattordicesima Giornata (23 aprile 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Querzoli S.Volley Forlì

Quindicesima Giornata (30 aprile 2022 ore 18): Volley Stadium Mirandola-WiMORE Energy Parma