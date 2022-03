Wimore, la trasferta di Viadana può valere una stagione!

Giornata fondamentale nella corsa ai play-off per la WiMORE Energy Parma che domani pomeriggio alle 18 al Palazzetto dello Sport di Sorbolo Mezzani, nella frazione di Mezzano Inferiore, affronterà in trasferta il Viadana Volley, ora appaiato al secondo posto in classifica nel girone E del campionato nazionale di Serie B. Il successo pieno nel recupero infrasettimanale sul Sab Group Rubicone, che sabato scorso si era imposto al tie-break a campi invertiti, ha consentito ai mantovani di agganciare la piazza d’onore e, seppur a parità di punti, spodestare i gialloblù in virtù del miglior quoziente set. Una situazione d’equilibrio destinata già a cadere dopo lo scontro diretto che opporrà le due compagini per la seconda volta nel giro di due settimane e mezzo: nella gara d’andata dello scorso 9 marzo, Beltrami, uno dei tanti ex di turno, e compagni espugnarono in rimonta al quinto set il PalaRaschi ma da allora Parma, avanti 2-1 e 16-14 nel quarto, ha ritrovato in organico giocatori importanti come Bartoli e Maletti che danno la possibilità di gestire e ruotare al meglio il roster a disposizione. Se da un lato Viadana è attesa dal terzo impegno in sette giorni, dall’altro gli uomini di coach Davide Zanichelli hanno l’obbligo di lasciarsi alle spalle il secondo ko casalingo, sempre al tie-break, al cospetto di Anderlini in quella che è apparsa un’occasione persa nella lunga volata verso gli spareggi promozione, già ipotecati da tempo dall’inarrestabile capolista Stadium Mirandola. Resta ancora da decidere chi le farà compagnia e il derby in territorio parmense potrà stabilire le gerarchie mettendo in una posizione di vantaggio una delle due contendenti alla vigilia dell’ultimo mese di regular season che prevede un calendario insidioso per entrambe le parti.

Il tecnico Zanichelli è conscio della valenza della posta in palio ma non la ritiene una sfida senza appello da dentro o fuori.

“Non è proprio la più decisiva ma sicuramente la partita più importante in questo momento di campionato. La squadra sta abbastanza bene, le condizioni sono buone e bisogna rialzare un po’ il morale dopo la sconfitta in casa con Anderlini. All’andata avevamo disputato un’ottima gara in cui dovevamo essere più cinici in certe situazioni, penso che si giocherà più o meno sui canoni di quella partita. Con il gruppo al completo si riesce a dare più ritmo, più soluzioni ed essere un po’ meno impegnati. L’unico aspetto che farà la differenza da qui a fine stagione è la concentrazione, il fatto di non regalare niente ed essere molto concentrati sugli obiettivi”.

La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di Viadana Volley e WiMORE Energy Parma impegnate nella ventiduesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

VIADANA VOLLEY: 1 Daolio (L), 2 Carnevali (L), 3 Caramaschi (C), 4 Bernardelli (P), 5 Bellei (P), 6 Montani (S), 7 Bassoli (C), 8 Colella (S), 9 Maggi (C), 10 Bertoli (S), 11 Beltrami (O), 12 Silva (S), 13 Chiesa (C), 14 Ferrari Ginevra (O). All.: Panciroli-Gualerzi

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 2 Zecca (L), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 6 Gentile (C), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 10 Cuda (S), 11 Barbieri (S), 12 Maletti (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 15 Schivazappa (C), 18 Muroni (O). All.: Zanichelli-Meli

ARBITRI: Simone Magnino (Perugia)-Marco Pernpruner (Verona)

PROGRAMMA VENTIDUESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Consar Ravenna-Niagara 4 Torri Ferrara rinviata

Viadana Volley-WiMORE Energy Parma

Moma Anderlini-Modena Volley

National Transport Villadoro-Sab Group Rubicone 13/04 ore 21

Querzoli S.Volley Forlì-Stadium Mirandola

Kerakoll Sassuolo-Ama San Martino

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 46; Viadana Volley, WiMORE Energy Parma 38; Querzoli S.Volley Forlì* 30; Moma Anderlini, Nat.Transport Villadoro 29; Ama San Martino 25; Kerakoll Sassuolo, Sab Group Rubicone 24; Consar Ravenna* 9; Niagara 4 Torri Ferrara**, Modena Volley 4.

*una gara in meno

**due gare in meno