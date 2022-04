La Wimore cerca la reazione contro Villadoro

Rialzare la testa e ripartire è l’imperativo della WiMORE Energy Parma che scenderà in campo eccezionalmente di domenica pomeriggio alle 17,30 al PalaRaschi per affrontare la National Transport Villadoro, sesta della classe ma con una partita da recuperare. I gialloblù, reduci da due sconfitte consecutive e ora fuori dalla zona play-off, dovranno dimostrare di essersi lasciati alle spalle la pesante battuta d’arresto in casa della diretta concorrente Viadana Volley, capace di imporsi sia all’andata che, in maniera ancora più netta, al ritorno, ora balzata in solitudine alla piazza d’onore e grande favorita nella corsa agli spareggi promozione a quattro giornate dalla fine della regular season. L’intenso mese di marzo è stato chiuso da un bilancio in passivo: due successi e tre ko, di cui due tra le mura amiche, per Boschi e compagni che, penalizzati da qualche assenza di troppo e dalle non perfette condizioni di alcuni giocatori chiave, hanno fatto segnare sabato scorso il secondo “zero” in campionato. Il primo arrivò all’esordio in trasferta proprio di fronte alla neopromossa Villadoro, che non sbagliò praticamente nulla e piegò in quattro set la resistenza di Parma, brava da allora a inanellare una lunga striscia positiva e riportarsi in breve tempo nei piani alti della classifica. L’obiettivo del secondo posto, dati alla mano, è ancora possibile ma, oltre a confidare in almeno un passo falso di Viadana, bisognerà necessariamente infilare un filotto di vittorie e non perdere altri punti per strada nonostante il calendario non sia dei più benevoli. Sull’altro versante i modenesi riprenderanno a giocare dopo il rinvio al prossimo 13 aprile causa Covid del match interno contro Rubicone e, pur non avendo più niente da chiedere a questa stagione, proveranno a dare filo da torcere agli avversari di turno per guadagnare la miglior posizione possibile.

Il coach della WiMORE Energy Parma, Davide Zanichelli, vuole dimenticare subito lo 0-3 rimediato nel derby di Sorbolo Mezzani e concentrarsi sul rush finale. “Si riparte con le orecchie basse da un certo punto di vista perché ci vuole del tempo prima di metabolizzare una sconfitta del genere. I ragazzi in palestra hanno reagito bene, si deve chiudere questo capitolo e giocare al massimo le prossime partite. Dobbiamo essere più convinti e incisivi in battuta e da lì creare il nostro gioco senza farci mettere sotto nei momenti di difficoltà. Veniamo da due sconfitte quindi un po’ di tensione ci sarà. Villadoro in casa è un avversario molto ostico e lascia qualcosa in trasferta ma non possiamo sottovalutarli anche guardando la loro posizione in classifica. I play-off? Non si molla mai, si gioca fino in fondo poi dipende da cosa faranno gli altri”.

La partita sarà visibile in diretta streaming Full Hd sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di WiMORE Energy Parma e National Transport Villadoro impegnate nella dodicesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 2 Zecca (L), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 6 Gentile (C), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 10 Cuda (S), 11 Barbieri (S), 12 Maletti (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 15 Schivazappa (C), 18 Muroni (C). All.: Zanichelli-Meli

NATIONAL TRANSPORT VILLADORO: 1 Martinelli (P), 2 Sandoni (C), 3 Ronchetti (C), 4 Baraldi (S), 7 Rinaldi (S), 8 Mocelli (S), 9 Plessi (L), 10 Zanasi (L), 11 Ferrari (C), 12 Zulli (O), 13 Saetti (P), 14 Trianni (C), 15 Benincasa (O), 18 Berselli (S). All.: F.Malagoli-Forni

ARBITRI: Riccardo Mutti (Piacenza)-Luigi Argirò (Bologna)

PROGRAMMA DODICESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Stadium Mirandola-Niagara 4 Torri Ferrara 02/04 ore 17

Viadana Volley-Kerakoll Sassuolo 02/04 ore 18,30

Sab Group Rubicone-Moma Anderlini 02/04 ore 17,30

WiMORE Energy Parma-National Transport Villadoro 03/04 ore 17,30

Modena Volley-Querzoli S.Volley Forlì 02/04 ore 19

Ama San Martino-Consar Ravenna 02/04 ore 17

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 47; Viadana Volley 41; WiMORE Energy Parma 38; Querzoli S.Volley Forlì*, Moma Anderlini 32; Nat.Transport Villadoro* 29; Ama San Martino 28; Sab Group Rubicone*, Kerakoll Sassuolo 24; Consar Ravenna** 9; Niagara 4 Torri Ferrara***, Modena Volley 4.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno