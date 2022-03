La Wimore completa il trittico al PalaRaschi

Terzo impegno al PalaRaschi nel giro di dieci giorni per la WiMORE Energy Parma che domani pomeriggio alle 17,30 ospita tra le mura amiche Moma Anderlini già piegata all’andata al tie-break in terra modenese nel turno prenatalizio. Un altro bottino pieno dopo quello di una settimana fa con Ravenna sarebbe il modo migliore di presentarsi al successivo big match in casa di Viadana, terzo a tre lunghezze di distanza dai gialloblù che hanno, però, giocato una partita in più, ma i ragazzi di coach Bicego, che rispetto al primo atto ritrovano l’opposto Andreoli, non sono l’avversario più malleabile visto che, al di là del settimo posto in classifica, in trasferta sono reduce da tre successi di fila (ultimo ko esterno lo scorso 11 dicembre a Mirandola) e hanno già espugnato i campi di Viadana e San Martino. Tuttavia non mancano le notizie positive tra le fila della WiMORE, che per la prima volta da quando è ripreso il campionato di Serie B ha potuto finalmente allenarsi con il gruppo al completo e, allo stesso modo, sa che dispone di una rosa ampia e molto affidabile come dimostrano le recenti prove di Ferraguti, autore di 65 punti nelle tre gare ravvicinate, Muroni, chiamato a rimpiazzare Bartoli al rientro in elenco ma non utilizzabile, capitan Codeluppi, prezioso anche in ricezione, e Gentile, costretto a fare gli straordinari al centro assieme a Bussolari. La varietà di soluzioni, specialmente, in banda dovrà essere il valore aggiunto in questo finale di stagione, caratterizzato dalla lunga volata per accedere ai play-off promozione.

Obiettivo alla portata se la squadra, attualmente alla piazza d’onore, non accuserà troppo le assenze e le fatiche dell’ultimo periodo. “Siamo usciti stanchi ma abbastanza bene dai tre impegni della scorsa settimana -assicura il tecnico Davide Zanichelli alla vigilia- noi saremo ancora in formazione un po’ rimaneggiata e in queste partite abbiamo cambiato spesso provando formule nuove, soprattutto, a causa dell’assenza di Bartoli che inizia a recuperare adesso ma verrà solo in panchina. Anderlini è una squadra che difende tanto e gioca bene, è un match molto difficile. Hanno giocato benissimo tutti, abbiamo fatto delle ottime prestazioni: peccato aver perso di misura con Viadana, per il resto quello che dovevamo fare, sia a Rubicone che nell’ultima partita in casa contro Ravenna, lo abbiamo fatto. Più che migliorare bisognerà tenere alta la tensione, sbagliare poco e saper gestire chi sta rientrando da un periodo di stop e variare la squadra il più possibile”. La partita sarà visibile in diretta streaming Full Hd sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di WiMORE Energy Parma e Moma Anderlini impegnate nella ventunesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 6 Gentile (C), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 10 Cuda (S), 11 Barbieri (S), 12 Maletti (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 15 Schivazappa (C), 16 Chirila (L), 18 Muroni (O). All.: Zanichelli-Meli

MOMA ANDERLINI: 1 Oliva (S), 2 Cassandra (S), 3 Marchesi (C), 5 Odorici (S), 6 Accorsi (L), 7 Golinelli (L), 8 Soli (S), 9 Andreoli (O), 10 Giuriati (P), 11 Degoli (O), 12 Fiandri (P), 13 F.Bombardi (C), 14 Alberghini (C), 15 Pecorari (S). All.: Bicego-R.Bombardi

ARBITRI: Marco De Orchi (Alatri)-Giuseppina Stellato (Caserta)

PROGRAMMA VENTUNESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Niagara 4 Torri Ferrara-Querzoli S.Volley Forlì rinviata a data da destinarsi

Sab Group Rubicone-Viadana Volley

Modena Volley-Kerakoll Sassuolo

WiMORE Energy Parma-Moma Anderlini

Ama San Martino-National Transport Villadoro

Stadium Mirandola-Consar Ravenna

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 43; WiMORE Energy Parma 37; Viadana Volley* 34; Querzoli S.Volley Forlì 30; Nat.Transport Villadoro 29; Moma Anderlini 27; Ama San Martino, Sab Group Rubicone*, Kerakoll Sassuolo 22; Consar Ravenna* 9; Niagara 4 Torri Ferrara* 4; Modena Volley 3.

*una gara in meno