Serie B, la Wimore debutta in casa della neopromossa Villadoro

Primo impegno ufficiale della stagione per la WiMORE Energy Parma che domani sera alle 20 alla palestra Marconi di Modena farà il suo esordio nel girone E del campionato nazionale di Serie B maschile affrontando in trasferta la National Transport Villadoro, neopromossa in categoria. I gialloblù di coach Stefano Levoni, che avrà l’intero roster a disposizione, sono attesi da un importante banco di prova dopo la lunga fase preseason, iniziata lo scorso 30 agosto, in cui c’è stata la possibilità di alternare le sedute al PalaRaschi e in sala pesi a diversi allenamenti congiunti contro formazioni quotate e di pari livello. Il modo migliore per accelerare l’amalgama e l’intesa di un gruppo quasi totalmente rinnovato che nella giornata inaugurale si troverà di fronte una squadra agguerrita e pronta a vendere cara la pelle tra le mura amiche. Il tecnico dei modenesi, Francesco Malagoli, dispone di una rosa variegata composta da un mix di elementi esperti e più giovani che, specialmente in casa, può creare più di un grattacapo a tutte le avversarie. Ma la WiMORE, per il secondo anno di fila ai nastri di partenza del torneo cadetto, è strutturata per puntare in alto e intende iniziare fin da subito con il piede giusto. “La squadra sta bene -spiega alla vigilia il primo allenatore Levoni, coadiuvato dal vice Mattioli e dallo scoutman Civillini– siamo tutti abili anche se naturalmente non possiamo già essere al top della forma come penso nessun’altra squadra però non abbiamo infortunati e questo è molto positivo. Villadoro è una squadra neopromossa e molto giovane quindi mi aspetto di affrontare ragazzi pieni d’entusiasmo che faranno bene. In preseason abbiamo fatto un lavoro di volume e intensità sia dal punto di vista fisico che tecnico con molte amichevoli. Non so quanto tempo ci vorrà per vedere la vera WiMORE ma ora l’importante è fare risultato”. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di National Transport Villadoro e WiMORE Energy Parma impegnate nella prima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

NATIONAL TRANSPORT VILLADORO: 1 Martinelli (P), 2 Sandoni (C), 3 Ronchetti (C), 4 G.Baraldi (S), 7 Rinaldi (S), 8 Mocelli (S), 9 Plessi (L), 10 Zanasi (S), 11 Ferrari (C), 12 Zulli (O), 13 Saetti (P), 15 Benincasa (O), 16 L.Baraldi (O), 17 Camellini (C), 18 Berselli (S). All.: F.Malagoli-Forni-S.Malagoli

WiMORE ENERGY PARMA: 3 Smalaj (C), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 6 Colangelo (P), 7 Cuda (S), 8 Bartoli (O), 9 Maletti (S), 10 Andreini (L), 11 Gentile (C), 13 Barbieri (L), 14 Bussolari (C), 15 Schivazappa (C), 17 Ferraguti (S), 18 Muroni (O). All.: Levoni-Mattioli

Arbitri: Stazio (Ancona)-Parisi (Milano)

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Niagara 4 Torri Ferrara-Stadium Mirandola

Kerakoll Sassuolo-Viadana Volley

Moma Anderlini-Sab Group Rubicone

Nat.Transport Villadoro-WiMORE Energy Parma

Querzoli S.Volley Forlì-Modena Volley

Consar Ravenna-Ama San Martino