Serie B, clamoroso alla Wimore: esonerato Stefano Levoni

Un fulmine a ciel sereno turba la quiete della Wimore Energy Parma alla vigilia della sfida di Ferrara. La società ducale ha comunicato nel corso della mattina l'esonero del coach Stefano Levoni malgrado il trend positivo delle ultime giornate (dopo il ko della prima giornata erano arrivate tre vittorie consecutive che avevano portato i gialloblù nelle zone alte della classifica).

La motivazione sarebbe da ricondurre alle divergenze sorte ultimamente tra lo stesso tecnico e la dirigenza circa la gestione del gruppo squadra.

Contestualmente anche il suo vice, Marcello Mattioli, lascerà la società in quanto ha rassegnato le dimissioni.

Questo il commento del presidente Francesco Ughetti, che motiva così la decisione: "E’ una scelta sofferta ma ponderata, da sempre operiamo per il bene della società e della squadra cercando di creare i migliori presupposti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nonostante i buoni risultati sul campo, abbiamo avvertito questa necessità di cambiamento al fine di permettere alla squadra di esprimere completamente il proprio potenziale".

In occasione del match contro la Quattro Torri in panchina siederà il direttore tecnico Alberto Raho, che ha già diretto il primo allenamento, coadiuvato da Massimo Civillini. In attesa che venga ufficialmente nominato il nuovo allenatore.