La Wimore perde per infortunio Federico Boschi

I campionati sono fermi, ma la sfortuna sembra accanirsi lo stesso verso alcuni giocatori della Wimore, impegnata in una non facile rincorsa alla zona playoff. Dopo lo schiacciatore Marco Maletti, che si era fratturato una mano, è stata la volta di Federico Boschi, palleggiatore titolare, per il quale si tratta invece di un problema muscolare. Lo stop anche in questo caso sarà piuttosto lungo e non sarà facile rivederlo in campo in tempi brevi.

Nel dettaglio, secondo quanto ha scritto la società gialloblù su Facebook, Boschi ha riportato "nel corso di un allenamento, ha riportato una lesione muscolare al gemello mediale destro (chiamata tennis leg) e dovrà stare lontano dai campi per almeno altri 45 giorni".

I fatti risalgono ad una seduta effettuata la scorsa settimana e nella giornata odierna si è avuto il verdetto degli esami a cui il giocatore è stato sottoposto. Per il suo rientro dunque bisognerà attendere e difficilmente sarà presente alla ripresa, per ora programmata per il 6 febbraio.