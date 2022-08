Volley serie A3, la Wimore ha iniziato la preparazione

E’ iniziata giovedì pomeriggio alla palestra “Valdo Franceschi” di Porporano, a causa della momentanea indisponibilità del PalaRaschi, la preparazione della WiMORE Parma che in questa stagione parteciperà al campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. I gialloblù, agli ordini di coach Andrea Codeluppi e del suo vice Matteo Borghi, dopo un video di introduzione, hanno svolto riscaldamento, lavoro atletico alle dipendenze del preparatore Massimiliano Rimoldi prima di dedicarsi a esercitazioni su gesti tecnici e organizzazione di squadra mentre da oggi cominceranno anche le sedute in sala pesi al Training Center sotto lo sguardo attento del preparatore fisico Adriano Guareschi. Assieme ai riconfermati Manuel Bussolari, Daniel Codeluppi, che si aggregherà al gruppo nelle prossime settimane, Edoardo Colangelo, Juan Jose Cuda, Fabrizio Ferraguti e ai giovani Robert Stefan Chirila e Alessandro Zecca, promossi in prima squadra, ai quali si è aggiunto in questi giorni il classe 2006 Francesco Belli, presenti anche diversi volti nuovi: il palleggiatore Dante Chakravorti, l’opposto Matteo Beltrami, gli schiacciatori Alex Reyes e Federico Rossatti, i centrali Bara Fall e Nicola Sesto e il libero Mattia Cereda. Gli allenamenti in palestra proseguiranno fino a domani a Porporano grazie alla disponibilità dell’Us Montebello Volley poi da lunedì il ritorno in pianta stabile al PalaRaschi che il 9 ottobre sarà teatro dell’esordio in campionato contro il Volley 2001 Garlasco. “C’è grande entusiasmo, orgoglio di partire per questa avventura -le parole del tecnico parmigiano Codeluppi, già secondo di Travica e Berruto nel corso delle ultime due stagioni di Parma in Serie A nel 2001-2002 e nel 2003-2004- ma anche un pizzico di preoccupazione per quelle che saranno le contrapposizioni degli avversari. Però sicuramente il sentimento prevalente è l’entusiasmo e la voglia di fare”.

Che rosa è stata allestita?

“Qualcuno era già qui l’anno scorso, molti ragazzi, anche tra i nuovi innesti, sono reduci da campionati di livello in Serie B poi sono stati acquistati alcuni giocatori di riferimento che la A3 la conoscono bene. In più è arrivato Sesto da Reggio Emilia che viene da categorie superiori, sarà anche lui un punto di riferimento”.

Quali saranno gli obiettivi di quest’anno?

“Non è facile dirlo, guardando i roster delle altre squadre sarà un campionato complicato. Ho visto che tutti si sono attrezzati per fare bene e quindi è importante riuscire a costruire un gruppo che abbia qualità d’organico più che individuali. Molte compagini si sono rivolte anche all’estero prendendo giocatori stranieri e noi ci dovremo contrapporre con un gioco di squadra più che con le individualità”.

Come imposterà il lavoro nelle prime settimane?

“Il lavoro delle prime settimane è impostato sia sulla parte atletica che organizzativa di squadra. I primi giorni saranno caratterizzati da una progressione adeguata, ci concentremo su forza, aerobica e rapidità ma parallelamente lavoreremo sempre con la palla perché dobbiamo creare un’organizzazione generale a cui fare riferimento ed è importante condividerla fin da subito”.

WiMORE PARMA – SERIE A3 CREDEM BANCA 2022/2023

ROSA:

Palleggiatori: Dante Chakravorti (1997, Pool Libertas Cantù), Edoardo Colangelo (2001, confermato)

Opposti: Matteo Beltrami (1997, Viadana Volley), Juan Jose Cuda (1987, confermato)

Schiacciatori: Daniel Codeluppi (1983, confermato), Fabrizio Ferraguti* (1995, confermato), Alex Reyes (2000, Ama San Martino), Federico Rossatti (1994, Maury’s Com Cavi Tuscania)

Centrali: Manuel Bussolari (1999, confermato), Robert Stefan Chirila (2005, confermato), Bara Fall* (1997, Canottieri Ongina), Nicola Sesto (1987, Conad Volley Tricolore Reggio Emilia)

Liberi: Mattia Cereda (1997, Canottieri Ongina), Alessandro Zecca (2004, confermato)

*in attesa di perfezionare il tesseramento

STAFF TECNICO:

Allenatore: Andrea Codeluppi

Secondo Allenatore: Matteo Borghi

Terzo Allenatore: Nicolò Melegari

Assistente Allenatore: Marco Biacchi

Scoutman: Massimo Civillini

Preparatore Atletico: Massimiliano Rimoldi

Preparatore Fisico: Adriano Guareschi

STAFF MEDICO:

Responsabile Area Medica: Luca Bertoli

Fisioterapista: Ricky Ronzoni

Ortopedico: Marco Rossolini

STAFF DIRIGENZIALE:

Direttore Sportivo: Alessandro Grossi

Direttore Operativo: Alberto Raho

Responsabile Commerciale: Alessandro Baldi

Team Manager: Aldo Greci

Addetto Stampa: Marco Bernardini

Social Media Manager: Chiara McKay