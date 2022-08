Volley A3, per la Wimore il raduno scatta il 18 agosto

La WiMORE Parma si ritroverà giovedì 18 agosto al PalaRaschi di Parma per iniziare la preparazione in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca al via il prossimo 9 ottobre. Prima di questa data la squadra gialloblù di coach Andrea Codeluppi sosterrà un ricco programma di allenamenti congiunti contro formazioni di pari categoria: il primo test è in calendario sabato 3 settembre tra le mura amiche al cospetto della Stadium Mirandola, neopromossa dalla B, poi il 10 sarà la volta della Geetit Bologna ancora in casa mentre mercoledì 14 c’è la trasferta di Garlasco, avversario nella giornata inaugurale al PalaRaschi, nel primo impegno infrasettimanale della fase preseason. Nei due sabati successivi, il 17 e il 24, si ricambierà la visita a Mirandola e Bologna, con in mezzo la partita interna di fronte a Garlasco fissata per il 21 settembre. Nello stesso mese, il 28, e domenica 2 ottobre le ultime due sfide contro la Gamma Chimica Brugherio, la prima a Parma e la seconda in terra lombarda a una settimana esatta dall’atteso esordio in campionato.

CALENDARIO ALLENAMENTI CONGIUNTI PRESEASON WiMORE PARMA

Sabato 3 settembre WiMORE Parma-Stadium Pallavolo Mirandola Parma

Sabato 10 settembre WiMORE Parma-Geetit Bologna Parma

Mercoledì 14 settembre Volley 2001 Garlasco-WiMORE Parma Garlasco

Sabato 17 settembre Stadium Pallavolo Mirandola-WiMORE Parma Mirandola

Mercoledì 21 settembre WiMORE Energy Parma-Volley 2001 Garlasco Parma

Sabato 24 settembre Geetit Bologna-WiMORE Parma Bologna

Mercoledì 28 settembre WiMORE Parma-Gamma Chimica Brugherio Parma

Domenica 2 ottobre Gamma Chimica Brugherio-WiMORE Parma Brugherio