Volley serie A3, la Wimore risponde presente ed infligge un altro 3-1 alla Geetit

Altro passo in avanti della WiMORE Parma che nel sesto allenamento congiunto della preseason piega per 3-1 (25-21, 25-20, 20-25, 30-28) in trasferta la Geetit Bologna al PalaImpastato di Valsamoggia, bissando il successo di due settimane fa a Langhirano. Anche in questo caso, come era già avvenuto in precedenza con Mirandola e Garlasco, il secondo test al cospetto dello stesso avversario, in un derby che sarà riproposto il 19 ottobre nella terza giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, ha mostrato ulteriori miglioramenti in tutti i fondamentali, soprattutto, a muro e in attacco. Coach Andrea Codeluppi, che proprio ieri ha compiuto sessant’anni, schiera il sestetto base composto da Chakravorti in regia, Cuda opposto, Rossatti e Reyes in banda, capitan Sesto e Fall al centro e Cereda nel ruolo di libero che si aggiudicano brillantemente i primi due set, il secondo determinato dagli strappi di Reyes e Rossatti nelle fasi più concitate. Un leggero calo nel terzo consente a Maletti, ex di turno, e compagni di accorciare le distanze e rientrare in partita poi in quello successivo si mischiano un po’ le carte con gli ingressi di Beltrami, Ferraguti, Bussolari, Zecca e, in seguito, anche di Daniel Codeluppi che nel finale annullano quattro set ball e chiudono ai vantaggi al terzo tentativo (30-28) grazie al muro risolutore di Sesto.

Uno dei leader del gruppo, l’opposto italo-argentino Juan Cuda, alla seconda stagione tra le fila dei gialloblù, si gode i progressi della squadra ma non abbassa la guardia.

“Stiamo lavorando bene, in certi momenti abbiamo fatto una bellissima pallavolo, in altri meno. Naturalmente la stanchezza fisica di questi giorni d’allenamento spesso ci fa fare fatica in alcune situazioni che magari dovrebbero venire un po’ più semplici ma, continuando a lavorare, sono sicuro che sistemeremo tutte le cose. Ci stiamo allenando molto forte, devo dire che nessuno dei miei compagni molla niente e l’atteggiamento è giusto. Adesso bisogna avere molta pazienza perché siamo una squadra nuova e la maggior parte dei componenti non ha mai giocato assieme quindi ci vuole sempre un po’ più di tempo per amalgamarsi. Abbiamo un gruppo fantastico, ci divertiamo molto e in queste categorie credo che volersi bene e divertirsi sia importante e faccia la differenza. Pensiamo giorno per giorno, non bisogna porsi limiti: è ovvio che qualche obiettivo lo fisseremo nell’ultima settimana prima dell’esordio ma saranno piccoli obiettivi che cercheremo di raggiungere piano piano. Il mio cambio da schiacciatore a opposto? Ci sono tante cose da sistemare, è un ruolo diverso però mi piace molto e voglio dare il mio contributo. Farò quello che serve affinchè la squadra riesca a rendere al meglio”.

Prossimo allenamento congiunto in programma mercoledì sera alle 20,30 al PalaRaschi con la Gamma Chimica Brugherio, anch’essa partecipante al campionato di A3.

Qui, di seguito, il risultato e il tabellino dell’allenamento congiunto tra Geetit Bologna e WiMORE Parma:

Geetit Bologna-WiMORE Parma 1-3 (21-25, 20-25, 25-20, 28-30)

GEETIT BOLOGNA: Lusetti, Lugli 16, Maletti 14, Guerrini 11, Orazi 6, Ballan 3, Gabrielli (L), Vinti 2, Oliva 5, Govoni 4, Donati 3. N.e. Raffaele (L). All.: Marzola-Vanini

WiMORE PARMA: Chakravorti 2, Cuda 6, Rossatti 17, Reyes 12, Sesto 8, Fall 4, Cereda (L), Colangelo, Beltrami 5, Bussolari 2, D.Codeluppi, Ferraguti 5, Zecca (L). N.e. Chirila. All.: A.Codeluppi-Borghi

NOTE: Geetit Bologna: servizi vincenti 3, servizi sbagliati 21, errori in ricezione 3, attacchi vincenti 43%, errori in attacco 14, muri 8. WiMORE Parma: s.v. 3, s.s. 11, errori in ricezione 3, a.v. 47%, errori in attacco 14, muri 9. Durata set: 21’, 22’, 26’, 29’; tot. 98’