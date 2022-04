Serie B, la Wimore prova a riprendersi il terzo posto

Ultima partita casalinga della stagione per la WiMORE Energy Parma che domani pomeriggio alle 18 al PalaRaschi affronta la lanciatissima Querzoli S.Volley Forlì, reduce da nove vittorie consecutive e imbattuta nel girone di ritorno, ora balzata al terzo posto in classifica a meno quattro dalla zona play-off con due lunghezze di vantaggio proprio rispetto ai gialloblù. I quali devono provare a ripartire dopo la striscia nera di quattro sconfitte di fila prima della sosta pasquale, che non è servita a recuperare nessun giocatore dall’infermeria (saranno ancora out Gentile e Maletti) ma ha permesso di ricaricare le pile e metabolizzare la comprensibile delusione per un finale di campionato in Serie B sicuramente inferiore alle attese. I romagnoli, piegati a domicilio all’andata, coltivano la speranza di agganciare in extremis gli spareggi post season, alla luce dello scontro diretto interno con Viadana (in caso di bottino pieno su Villadoro, i mantovani sarebbero già qualificati in anticipo) in programma tra una settimana, e vogliono proseguire nel momento d’oro intrapreso fin dalla ripresa a febbraio, da quando, in pratica, non hanno più sbagliato nulla togliendosi lo sfizio di regolare al tie-break anche la capolista Mirandola, già matematicamente sicura di chiudere il girone E al comando. Un filotto impressionante che ha reso possibile un sorpasso impensabile soltanto fino a un mese e mezzo fa: allora Parma occupava saldamente la piazza d’onore poi, complici le assenze e il contraccolpo psicologico derivato dal duplice ko al cospetto di Viadana, è arrivato il crollo alla distanza e un trend negativo da invertire nelle ultime due giornate per guadagnarsi almeno il terzo gradino del podio.

Il tecnico Davide Zanichelli carica i suoi alla vigilia. “Giocheremo in casa e dobbiamo fare bene, al di là di chi gioca e dei tre punti in palio bisogna avere l’atteggiamento che purtroppo è mancato nelle ultime due gare. Forlì ha fatto un ottimo girone di ritorno, è un organico abbastanza completo e sta giocando veramente bene. Loro hanno qualcosina in più di noi in questo momento. Durante la pausa abbiamo recuperato un po’ di energie, il feeling con la palla e qualche motivazione in più per stare in campo. C’è un po’ di rammarico e amaro in bocca, dopo la sconfitta in casa di Viadana ci è calata molto la tensione e abbiamo complicato tanto le cose. L’obiettivo primario dei play-off è svanito, adesso cerchiamo di chiudere bene l’anno”. La partita sarà visibile in diretta streaming Full Hd sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di WiMORE Energy Parma e Querzoli S.Volley Forlì impegnate nella quattordicesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 9 Barbieri (L), 10 Cuda (S), 12 Maletti (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 15 Schivazappa (C), 18 Muroni (C). All.: Zanichelli-Meli

QUERZOLI S.VOLLEY FORLI’: 1 Mariella (P), 2 N.Kunda (O), 4 Casamenti (P), 5 A.Pirini (C), 7 Olivucci (S), 9 Boschetti (S), 10 Berti (L), 11 Donati (O), 12 Malfasi (C), 15 Silvestroni (S), 17 M.Pirini (C), 18 Porcellini (S). All.: G.Kunda-Grillanda

ARBITRI: Barbara Manzoni (Lecco)-Daniela Tiziana Benedetto (Udine)

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Kerakoll Sassuolo-Moma Anderlini 22/04 ore 21,15

Ama San Martino-Stadium Mirandola 23/04 ore 18

Modena Volley-Niagara 4 Torri Ferrara 23/04 ore 18

Viadana Volley-National Transport Villadoro 23/04 ore 18

Consar Ravenna-Sab Group Rubicone 23/04 ore 18

WiMORE Energy Parma-Querzoli S.Volley Forlì 23/04 ore 18

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 51; Viadana Volley 45; Querzoli S.Volley Forlì 41; WiMORE Energy Parma 39; Moma Anderlini 37; Nat.Transport Villadoro 33; Ama San Martino 32; Kerakoll Sassuolo, Sab Group Rubicone 27; Consar Ravenna 20; Modena Volley, Niagara 4 Torri Ferrara 4.