Serie A3, la Wimore sconfitta da Mirandola nel primo allenamento congiunto della stagione

Nel primo allenamento congiunto della nuova stagione la WiMORE Parma, che tra poco più di un mese debutterà nel campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, cede il passo per 1-3 (13-25, 23-25, 25-15, 20-25) tra le mura amiche del PalaRaschi alla Stadium Pallavolo Mirandola, anch’essa salita dalla Serie B e più avanti nella preparazione. Di fronte a circa 170 spettatori, la formazione gialloblù di coach Andrea Codeluppi ha tratto buone indicazioni ruotando tutti gli elementi a disposizione, eccetto l’unico assente Daniel Codeluppi: nel sestetto iniziale c’erano Chakravorti in regia, Cuda opposto, gli schiacciatori Rossatti e Ferraguti, capitan Sesto e Fall al centro e il libero Cereda, poi rimpiazzati in avvio di terzo set da Colangelo, Beltrami, Reyes, Bussolari, Chirila e Zecca.

Al di là del risultato il test è stato archiviato positivamente dal centrale e neo capitano Nicola Sesto che fa anche il punto sulla preparazione. “Siamo un po’ indietro, abbiamo iniziato circa dieci giorni fa e ci stiamo concentrando, principalmente, sui fondamentali basilari. C’è da lavorare tanto sull’amalgama di squadra però sono abbastanza positivo perché vedo tanta voglia nei ragazzi, l’importante era rompere il ghiaccio e ora dobbiamo pensare già alla prossima settimana. L’inizio di preparazione? Molto duro, stiamo mettendo un po’ di benzina che poi servirà durante tutta la stagione. Lo staff è molto vicino alle nostre esigenze, abbiamo trovato subito un contesto idoneo per lavorare. Adesso mettiamo in fila le priorità e cercheremo di esprimere un gioco migliore rispetto a quello con Mirandola. Ci conosciamo ancora poco poi però ci siamo sciolti un attimo mostrando a tratti anche un buon gioco. Ci sono alcune cose da migliorare ma abbiamo il tempo, il modo e la voglia per farlo. Lo ritengo un test positivo”.

Prossimo allenamento congiunto in programma sabato prossimo alle 20 al Palazzetto dello Sport “Ugolotti” di Langhirano contro la Geetit Bologna, altra compagine di A3.

Qui, di seguito, il risultato e il tabellino dell’allenamento congiunto tra WiMORE Parma e Stadium Pallavolo Mirandola:

WiMORE Parma-Stadium Pallavolo Mirandola 1-3 (13-25, 23-25, 25-15, 20-25)

WiMORE PARMA: Chakravorti 3, Cuda 10, Rossatti 9, Ferraguti 12, Sesto 2, Fall 1, Cereda (L), Beltrami 11, Reyes 12, Bussolari 4, Chirila 2, Zecca (L), Colangelo. All.: A.Codeluppi-Borghi

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA: A.Dall’Olio 5, Gulinelli 4, Stohr 17, Dombrovski 8, R.Rustichelli 9, Caciagli 11, M.Rustichelli (L), Canossa 4, Angiolini (L) 4. N.e. Capua, G.Ghelfi, Bellei, F.Ghelfi, Scaglioni. All.: F.Dall’Olio-Pinca