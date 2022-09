Volley serie A3, la Wimore trova il riscatto con il 3-1 a Mirandola

Nel quarto allenamento congiunto della fase preseason, il primo in trasferta, la WiMORE Parma supera per 3-1 (17-25, 25-21, 25-17, 25-21) in rimonta al Palazzetto dello Sport “Marco Simoncelli” la Stadium Pallavolo Mirandola, che due settimane fa si era imposta con lo stesso punteggio al PalaRaschi. Tanti gli spunti positivi, sia a muro che in difesa, per coach Andrea Codeluppi che ritrova l’opposto Cuda e il libero Cereda in un sestetto completato da Chakravorti in regia, Rossatti e Reyes come schiacciatori e capitan Sesto e Fall al centro. Dopo aver perso il set inaugurale, i gialloblù rialzano subito la testa e reagiscono prontamente prendendo in mano le redini della partita anche quando nel quarto e ultimo parziale trovano spazio i restanti componenti del roster: il palleggiatore Colangelo, l’opposto Beltrami, già subentrati nel primo periodo, Daniel Codeluppi e Ferraguti in banda, i centrali Bussolari e Chirila e il secondo libero Zecca.

Soddisfatto lo schiacciatore Alex Reyes, classe 2000, tra le note più liete di questo lungo precampionato. “C’è stata una crescita personale e di squadra rispetto al confronto precedente dello scorso 3 settembre. In quindici giorni abbiamo avuto una bella risposta di quello che è stato il duro lavoro in palestra. Siamo un gruppo forte di ragazzi che vogliono sempre impegnarsi, nonostante la stanchezza, anche in allenamento riusciamo a dare sempre il massimo e nessuno rema indietro. Questa è una cosa positiva, soprattutto, per quella che sarà la crescita della squadra nel corso della stagione ma anche adesso. Nelle prossime settimane ci dobbiamo aspettare del duro lavoro e dovremo avere tanta costanza. Ci attende un campionato difficile, quest’anno ci sono squadre nuove che non conosco però il livello della A3 è molto più alto che in Serie B e c’è da lottare di più, volere sempre qualcosina in più. L’obiettivo mio e dei compagni deve essere di cercare sempre di fare qualcosa di più”.

Prossimo allenamento congiunto in calendario mercoledì sera alle 20,30 in casa del Moyashi Garlasco, che in settimana aveva vinto nettamente a Parma.

Qui, di seguito, il risultato e il tabellino dell’allenamento congiunto tra Stadium Pallavolo Mirandola e WiMORE Parma:

Stadium Pallavolo Mirandola-WiMORE Parma 1-3 (25-17, 21-25, 17-25, 21-25)

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA: A.Dall’Olio 1, Gulinelli 9, Stohr 20, Bellei 10, R.Rustichelli 5, Caciagli 9, Angiolini (L), M.Rustichelli (L), G.Ghelfi, Dombrovski 5. N.e. Capua, Canossa, F.Ghelfi, Scaglioni. All.: F.Dall’Olio-Pinca

WiMORE PARMA: Chakravorti, Cuda 8, Rossatti 12, Reyes 8, Sesto 4, Fall 9, Cereda (L), Colangelo 1, Beltrami 6, Ferraguti 8, D.Codeluppi 1, Bussolari 1, Chirila 2, Zecca (L). All.: A.Codeluppi-Borghi