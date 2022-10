Volley A3, per Parma la prima sconfitta: ko con Fano

Partita senza storia al PalaRaschi, dove la spinta dei quasi 1.100 spettatori presenti non è sufficiente a evitare la prima sconfitta della WiMORE Parma che cede per 0-3 (22-25, 6-25, 22-25) alla Vigilar Fano nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, rimanendo ferma a quota 7 in solitaria ai piedi del podio e subendo il sorpasso in classifica dagli stessi marchigiani ora al comando assieme a Belluno e Savigliano.

E capaci di raccogliere in maniera netta la terza vittoria consecutiva, anche se nel primo e nel terzo set i gialloblù, poco efficaci in attacco e in battuta, hanno dato l’impressione di potersela giocare alla pari prima di alzare bandiera bianca nei momenti chiave. Mai in discussione l’esito del secondo parziale, in cui gli ospiti si sono dimostrati pressochè perfetti senza lasciare nessuna possibilità di replica.

WiMORE Parma-Vigilar Fano 0-3 (22-25, 6-25, 22-25)

WiMORE PARMA: Chakravorti 1, Cuda 3, Rossatti 3, Reyes 9, Fall 5, Bussolari 5, Cereda (L), Beltrami, Colangelo, Ferraguti, D.Codeluppi. N.e. Sesto, Zecca (L), Chirila. All.: A.Codeluppi-Borghi.

VIGILAR FANO: Zonta 4, Marks 17, Ferri 11, Gozzo 10, Maletto 6, Galdenzi 6, Raffa (L), Roberti 1, Carburi 1, Sabatini, Gori. N.e. Tito. All.: Castellano-Roscini.