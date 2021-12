La Wimore Energy Parma ospita la Sab Group Rubicone per riprendere il cammino

Una vittoria per il riscatto e per concludere al meglio il 2021 davanti al proprio pubblico. E' il duplice obbiettivo che si pone la Wimore Energy Parma, che si accinge ad ospitare al PalaRaschi (domani ore 17:30) la Sab Group Rubicone, reduce dal sofferto successo in trasferta contro il Modena Volley. Non sarà una partita facile per la squadra di Alberto Raho (ancora confermato sulla panchina gialloblù) dato che la squadra di San Mauro Pascoli, che magari non sempre ha brillato per gioco espresso ma si è fatta rispettare in alcuni fondamentali, muro su tutti, oltre che sulla coesione generale, insegue i ducali a tre punti; questi ultimi dal canto loro sono fermamente intenzionati a rafforzare, possibilmente migliorare l'attuale terza posizione di classifica (vetta distante solo tre lunghezze). Insomma sarà un match da non sottovalutare e da disputare al massimo delle proprie possibilità.

Ecco come si esprime il tecnico alla vigilia: "Si riparte dalla consapevolezza che in un campionato lungo ci possono essere questi inciampi, si lavora sui propri difetti e si cerca di migliorare l’intesa tra palleggiatore e attaccante senza andare a rivangare tanto il passato ma pensando al futuro e alle prossime partite. Bisogna creare nuove occasioni, nuovi schemi, nuove possibilità che possono derivare da una tecnica più affinata, più precisa e quindi da

un lavoro meticoloso sui propri difetti. Quella di domani dovrà essere una partita di riscatto perché assolutamente la sconfitta della settimana scorsa non ci sta bene e vogliamo dimostrare il nostro valore di un gruppo che punta in alto e se vogliamo essere degni di questa nomea dobbiamo farlo vedere in campo. La classifica? In questo momento siamo ancora abbastanza vicini alla vetta, questa partita sarà un crocevia e, in caso di risultato positivo, potremo consolidarci nelle prime posizioni. E’ un campionato equilibrato, lungo da vivere fino in fondo”.

Ultima nota sulla copertura media. I tifosi parmensi potranno assistere al match in diretta streaming Full HD sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.