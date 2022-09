Volley serie A3, la Wimore sconfitta anche da Garlasco

La WiMORE Parma si arrende per 0-4 (24-26, 22-25, 19-25, 23-25) al Moyashi Garlasco tra le mura amiche della palestra Oltretorrente di Parma nel terzo allenamento congiunto della fase preseason giocato mercoledì sera in quella che tra meno di un mese, il 9 ottobre, sarà la sfida inaugurale del campionato di Serie A3 Credem Banca al PalaRaschi. Senza Cuda e Cereda, rimasti precauzionalmente a riposo, coach Andrea Codeluppi schiera Chakravorti in regia, l’ex Beltrami da opposto, Rossatti e Reyes in banda, capitan Sesto e Fall al centro e il giovane Zecca nel ruolo di libero poi, nell’ordine, trovano spazio anche Ferraguti e Colangelo, subentrati nel finale di primo set, Bussolari, Daniel Codeluppi e Chirila, tutti in campo nel quarto e ultimo parziale sostanzialmente equilibrato come l’iniziale, in cui Parma subìsce un break fatale nel momento clou e alza bandiera bianca ai vantaggi (24-26). Lodevole, invece, la reazione di carattere nel secondo, quando i gialloblù annullano ben otto set ball prima di capitolare a testa alta (22-25) non senza qualche recriminazione. Top scorer dell’incontro lo schiacciatore italo-cubano Alex Reyes, autore di sedici punti con il 74% in attacco.

L’altro martello Federico Rossatti, che conosce bene il campionato di Serie A3, predica calma. “Se guardiamo i numeri il test non è andato troppo bene ma noi stiamo pensando a migliorare giorno per giorno il nostro gioco. Ci siamo presentati con una formazione leggermente diversa rispetto al solito, credo che in confronto alle precedenti uscite stiamo facendo degli step in avanti quindi dobbiamo continuare così e lavorare tanto. In questa fase di preparazione iniziamo a buttarci dentro un po’ di gioco, che fino a poco tempo fa non è stato considerato per tanti motivi: ora l’obiettivo è giocare il più possibile, conoscerci e sistemare tutte le situazioni di muro difesa dove ancora pecchiamo ma sappiamo di poter dare tantissimo perché siamo tutti ragazzi alti, con dei centimetri che possono essere aggressivi in quel fondamentale. A Parma mi sto trovando bene, è una bellissima città e si mangia bene: sono molto contento della mia scelta”.

Prossimo allenamento congiunto in programma sabato pomeriggio alle 17 in casa della Stadium Mirandola, già avversaria nelle passate stagioni in Serie B, che meno di due settimane fa aveva espugnato il PalaRaschi.

Qui, di seguito, il risultato e il tabellino dell’allenamento congiunto tra WiMORE Parma e Moyashi Garlasco:

WiMORE Parma-Moyashi Garlasco 0-4 (24-26, 22-25, 19-25, 23-25)

WiMORE PARMA: Chakravorti, Beltrami 12, Rossatti 7, Reyes 16, Sesto 2, Fall 9, Zecca (L), Ferraguti 9, Colangelo 1, Bussolari 1, D.Codeluppi 1, Chirila 1. N.e. Cuda, Cereda (L). All.: A.Codeluppi-Borghi

MOYASHI GARLASCO: Bellucci 2, Giannotti 14, Baciocco 16, Agostini 14, Romagnoli 3, Giampietri 4, Calitri (L), Pecoraro 3, Peric 11, Caianello 7, Minelli 1, Accorsi. N.e. Puliti. All.: Bertini-Moro