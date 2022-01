Serie B, salta anche il match tra Wimore Energy Parma e National Transport Villadoro

Il Covid non dà tregua al campionasto di serie B. La Wimore Energy Parma, dopo quella con Viadana, non potrà disputare nemmeno la partita contro la National Transport Villadoro, originariamente fissata per il 15 gennaio. Il mnotivo consta nelle positività accertate tra le fila della squadra ospite, che hanno reso inevitabile l'ennesimo rinvio di una stagione che si sta facendo molto travagliata.

IL COMUNICATO DELLA FIPAV - "La Fipav ha comunicato il rinvio a data destinarsi della partita in programma sabato 15 gennaio alle ore 20 al PalaRaschi tra WiMORE Energy Parma e National Transport Villadoro, valevole per la prima giornata di ritorno del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile, a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 emersi all’interno del gruppo squadra di Villadoro. Slitta, quindi, ancora una volta il ritorno in campo dei gialloblù che nei giorni scorsi avevano ricevuto la notizia dello spostamento del match casalingo di domani contro Viadana su richiesta della società mantovana".

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E

Stadium Mirandola 26; WiMORE Energy Parma 21; Ama San Martino* 19; Nat.Transport Villadoro*, Viadana Volley**, Querzoli S.Volley Forlì 16; Sab Group Rubicone*, Moma Anderlini 15; Kerakoll Sassuolo* 10; Consar Ravenna 9; Niagara 4 Torri Ferrara 4; Modena Volley** 1. *una gara in meno **due gare in meno