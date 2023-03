Volley A3, terzo successo in fila: Parma batte Belluno

La terza in fila. Finisce con una vittoria 3-1 la sfida della WiMore Parma contro Belluno. Ora la classifica dice sesto posto con 38 punti. "E’ stata una partita entusiasmante sotto ogni punto di vista, - ha detto lo schiacciatore Rossatti a fine match - ricca di pubblico composto da oltre 1500 persone che erano veramente con noi in campo. Ci hanno dato qualcosa in più quindi le ringraziamo, siamo felicissimi e questa era una partita importantissima. Penso che qualsiasi persona si sarebbe divertita a vederci in campo perché siamo stati belli. Loro sono usciti fuori dopo il primo set, non era una gara semplice: noi pensavamo di lottare, così è stato e abbiamo provato a fare qualcosa in più. A volte viene, altre non viene però siamo rimasta lì tutta la partita grazie anche al pubblico. E’ lecito credere nei Play Off però è ancora un’idea non troppo vicina nel senso che San Giustino ha vinto con Savigliano e questo ci obbliga a restare agguerriti perché non penso che tre punti bastino. Ho cercato di coinvolgere e trascinare tutti e far sì che restassimo sempre uniti, sono felice della prestazione mia e di tutti quanti".

WiMORE Parma-Da Rold Logistics Belluno 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-20)

WiMORE Parma: Chakravorti 3, Dimitrov 20, Rossatti 18, Reyes 7, Fall 13, Sesto 6, Cereda (L), Colangelo, Beltrami. N.e. D.Codeluppi, Zecca (L), Ferraguti, Bussolari, Chirila. All.: A.Codeluppi-Borghi.

Belluno: Maccabruni 5, Novello 14, Graziani 4, Saibene 14, Mozzato 6, Stufano 10, Martinez (L), Guolla, Ostuzzi 3, Paganin, Candeago. N.e. Galliani, Guastamacchia, Pierobon (L). All.: Colussi-Malaguti.